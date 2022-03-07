مناقشات «دور الأم وخطورة زواج القاصر» بجلسات «الدوار» لسيدات برج العرب

اجتمعت العشرات من سيدات قري برج العرب غرب الإسكندرية، لحضور الجلستان 38 و39 من جلسات «الدوار» ببرج العرب في قرى أبو زهرة، بحضور الشيخ عبدالحميد أحمد عبد الحميد، والدكتورة إيمان مانا المقرر المناوب الثاني للمجلس القومي للمرأة فرع الإسكندرية، بمضيفة قرية الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ببرج العرب.

دور الأم في تربية الأبناء بجلسات الدوار في برج العرب

وجاءت الجلسة الأولي من جلسات «الدوار» تحت عنوان «دور الأم في تربية وتوجيه الأبناء»، برعاية من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبقيادة الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف الإسكندرية، وتحت إشراف الشيخ هاشم الفقي مدير عام الدعوة، وحاول الشيخ توعية الأمهات بضرورة توفير بيئة سليمة تهدف إلى إخراج جيل واع يستطيع أن يكون مثمرا في مجتمعه يساهم في بناء وطنه.

الخلافات بين الزوجين وتوعية سيدات برج العرب

كما تناول اللقاء شرح شيخ الأوقاف ضرورة تفادي الخلافات بين الزوجين وتحقيق السكن النفسي للأسرة «للزوج والزوجة» عن طريق الحوار والمشاركة بين الزوجين والأبناء في كافة المشكلات التي تواجه الأسرة.

ختان الإناث وأضرار زواج القاصرات

كما تم تناولت الجلسة بعض المفاهيم التي يجب تصحيحها فيما يخص تنظيم الأسرة، مع إلقاء الضوء على بعض الفتاوى التي تواجه كافة أشكال العنف ضد المرأة تحريم ختان الإناث باعتباره أحد أشكال العنف الجسدي والنفسى ضد المرأة.

وتطرقت الجلسات إلى الحديث عن أضرار زواج القاصرات وكونه مخالفا للدين لما فيه من أضرار نفسية وجسدية للمرأة لا يقرها الإسلام، كما أن الإسلام أعطى المرأة الحق في إبداء رأيها في اختيار شريك حياتها واحترام رأيها في ذلك، وكفل حقها في التعلم والتعليم والعمل والمشاركات المجتمعية لأنها جزء لا يتجزأ من المجتمع.