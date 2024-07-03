«تعليم وصحة وترشيد كهرباء».. أبرز مطالب المواطنين من الحكومة الجديدة 

آمال وطموحات يحملها المواطن المصري للحكومة الجديدة، جميعها إنسانية تنوعت بين مطالب تعليمية وصحية واجتماعية، ليضمنوا حياة كريمة لهم وذويهم، لذا رصدت «الوطن» مقترحات المواطنين المقدمة للوزراء االجدد في هذا التقرير.

مطالب فئات المجتمع من الحكومة الجديدة

منذ الصباح الباكر، استيقظ أحمد صلاح صاحب العقد الخامس من العمر، وجاء إلى محافظة المنيا في الصعيد ليأخذ حقنة تخطى سعرها 8 آلاف جنيه لوقف سيلان الأنف؛ إذ قال عن متطلباته التي يطمح أن تحققها الحكومة، إنه يجب وضع حد لجشع التجار والرقابة على الأسعار، وتوفر وزارة الصحة الأدوية النادرة على نفقة الدولة بسبب تكلفتها المرتفعة.

آمال ينتظر طه سعد ذو الستون عامًا تحقيقها من الحكومة الجديدة، التي ينتظر أن تحقق إنجازاتٍ على المستويين المحلي والعالمي، فبعد التغيير الوزاري الذي شهدته البلاد، يتطلع صاحب محل الزجاج إلى الحصول على خدمات طبية ورعاية صحية على أعلى مستوى في حكومة مصطفى مدبولي التي جرى فيها تجديد الثقة بالدكتور خالد عبدالغفار باعتباره وزيرا للصحة: «فيه أدوية مش بنلاقيها في الصيدليات مهما دورنا عليها فبتمنى يكون فيه رقابة لضمان وصول الدواء للمستحق ومنع احتكاره».

«العدل والمساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات والاهتمام بكبار السن»، بهذه الكلمات افتتح سعيد عبدالمؤمن عامل في محل كشري، 61 عاما حديثه معبرًا عن مطالبه من الحكومة الجديدة، وأولها أن يولي الوزراء الاهتمام بملف التأمين الاجتماعي، خاصةً لأصحاب العمل الحر ومن لا تقيدهم وظيفة في القطاعين العام والخاص، إذ تواجههم ظروف المعيشة مع تقدمهم في العمر وعدم قدرتهم على العمل.

«الحمد لله على كل حال، أهم حاجه ولادي يكونوا كويسين، أنا عايشة وبشتغل عشانهم لحد النهار ده؛ على الرغم أنهم فاتحين ورشة وليهم رزقهم»، بهذه الكلمات البسيطة بدأت ثناء محمد صاحبة الـ 48 عامًا ابنة محافظة المنيا، في طلب الحفاظ على حقها في التموين، إذ أنه بالكاد ما يكفيها، طالبة من وزير التموين والحكومة الجديدة النظر للمواطن المصري البسيط، لأنه يحصل على قوت يومه بصعوبة شديدة، «حتى المرتبات بتزيد لكنها بتروح مع زيادة السلع الأساسية».

التعليم وسوق العمل

ومن فئات المجتمع الذين لديهم مطالب من الحكومة الجديدة، الطالبة منه وحيد، تبلغ من العمر 20 عامًا بـ كلية الألسن، تطالب الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، أن يكون نظام الكلية ملائم للثانوية العامة، لأنه مختلف تمامًا عما أعتادو عليه، سواء في نظام التعليم أو الامتحانات أو تلقي المعلومة والتخفيف من المناهج التعليمية وملائمة المواد لسوق العمل « المواد كبيرة وفيها حشو بس، وفي مواد كتير مش بتقدم معلومة نستفيد بيها في سوق العمل، بتكون مجرد مادة علمية بناخدها ونذاكرها وبس».

في محل لبيع الشنط يقف شاب بسيط يدعى خالد حسين 33 سنة، يحمل آمال وطموحات كبيرة، بل أنه يفكر في كيفية ترشيد استهلاك الكهرباء للحفاظ على الدولة، والحفاظ على لقمة عيشة دون أن يتأثر المحل، ويقول «أنا بقترح على الحكومة الجديدة تعديل خطة غلق المحلات لتوفير الكهرباء، يعني يكون في شكل ترشيد الحل اللي موجود فيه مثلا 20 لمبة، ينور منهم 2 حسب الحاجة، ويكمل شغل طول اليوم لحد الساعة 12 ويقفل، يعني نقلل إضاءة وكهرباء لكن منقفلش، لأن أنا بشتغل في محل تجاري وخطة الدولة لتوفير الكهرباء مهمة من أجل البلد».

موكدًا أن «لازم يكون في وعي بده؛ من أجل الحفاظ على البيئة واستهلاك الوقود فى محطات التوليد، ومجهود غلق المحال لابد منه، لكن الخطة بتأثر على طبيعة شغل المحلات، وده رزق ناس، لأن قرار ساعة الغلق جاي في وقت ساعة العمل الكبيرة في الصيف، بطبيعية الحال ي الصيف الناس بتبيع وتشتري أكنر بليل على عكس الشتاء، ومحلات الشنط شغلها كله في الصيف عشان ده موسك الصيف والسفر».

الطالبة أروى أشرف، تبلغ من العمر 20 عامًا، تلتحق بكلية التربية النوعية، تطلب من وزير التعليم العالي، بعض المطالب منها أن تواكب مواد الكلية سوق العمل، وتوفير التدريبات المناسبة لهم في مجالات تخصصهم «بنخرج بره علشان الشغل بنواجه حاجات غير اللي درسناها خالص بنبقى مش عارفين حاجة، وبالنسبالنا بتكون دي حاجات جديدة غير اللي درسناها عايزين ندرب عليها من الأول تاني».

شيماء مهدي صاحبة الـ 36 عامًا عبرت عن مطالبها قائلة: «أنا ست بسيطة بشتغل في محل لبيع الشنط بطلب من الحكومة أن تطول مدة العمل عن الساعة العاشرة مساءً، لأن دا موسمنا بنشتغل فيه بـ الصيف دايما لأنها بتكون فترة سفر وتنقل وكل الشغل بيكون بالليل وبطلب من وزير التموين، يزيد الدعم بتاعنا علشان يكفي احتياجاتنا لأخر الشهر، وبتمنى أن تتوفر كل الأدوية في الصيدليات لأن في نقص جامد في أدوية السكر والضغط والحساسية أنا عندي حساسية نزلت أجيب الدوا ومالقتهوش موجود ودا خطر عليا».

طلبات المواطنين في القطاع الصحي

خرجت على المعاش منذ سنوات فرغبت أن تشغل نفسها في هواية تحبها بدأت في مشروعها الخاص، إذ عبرت إجلال محمود صاحبة الـ 67 عامًا عن طلباتها من الحكومة، قائلة «أنا طلباتي بسيطة جدًا عايزة الدكتور مايا مرسي تنظر للمعاشات وتكون مناسبة للأسعار الحالية، لأني بتقاضى معاش، لكن الله يكون في عون البلد والاقتصاد، أنا عارفة أنها ابت حقوق ستات كتيرة، عشان كده هي مناسبة للمنصب، كمان تغير الأدوية لأصحاب مرضى الكانسر لأن ف مرضى من بلاقوا أدوية كتير وده مرض خبيث، توفيره مهم، وتوفير أدوية أخرى كتير ناقصة في السوق حتى البديل فيه مشكلة كبيرة».

الدكتور منال كمال، البالغة من العمر 55 عامًا، دكتورة صيدلانية، تطالب وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، بتوفير النواقص الطبية في الصيدليات « فيه مشكلة كبيرة بتواجه مريض الضغط والسكر معظم الأدوية بتاعتهم مش متوفرة في الصيدليات من فترة كبيرة وأحيانا لا تصلح البدائل لبعض المرضى»، وأيضًا تطالب بثبات أسعار الأدوية وتقول «أنا صيدلانية وعارفة أسعار كل الأدوية وأن المريض بقا مش عارف يشتري دواه دي الحاجة الوحيدة اللي المفروض يكون سعرها قليل»، وتطلب من وزارة التضامن الاجتماعي زيادة المعشات ليستطيع صاحب المعاش مواكبة الحياة والعيش سعيدًا.