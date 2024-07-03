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«حماة الوطن»: الحكومة مطالبة بتقديم حلول مبتكرة للمشكلات الاقتصادية

كتب:

أحمد الشرقاوي
01:44 م | الأربعاء 03 يوليو 2024
الدكتور محمد الزهار أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن

الدكتور محمد الزهار أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن

أكد الدكتور محمد الزهار أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أنّ الحكومة مطالبة بالتركيز على ملف الحماية الاجتماعية وتوسيع المظلة التي جرى إطلاقها منذ عدة سنوات، ودعم الصناعة والنهوض بالزراعة، مع وضع مقترحات لجذب المزيد من الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني من خلال إجراءات عديدة تضمن استمرار تشجيع المستثمرين والبناء على ما تم في المرحلة المقبلة لضمان ضخ مزيد من الاستثمارات مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري.

الحكومة مطالبة بتقديم حلول مبتكرة للمشكلات الاقتصادية

وأشار «الزهار» في بيان له إلى أن الحكومة الجديدة تأتي بآمال جديدة لملايين المصريين، وهو ما يتطلب منها وضع ملف الحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها من أجل إرضاء الشارع المصري وتحسين مستوى معيشة المواطنين خلال الفترة المقبلة.

تحسين مستوى المعيشة

وتابع: «مطلوب من الحكومة العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحسين مستوى المعيشة والخدمات، وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال إدارة ملفات مهمة وتقديم حلول مبتكرة للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية».

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بقلم أحمد الشرقاوي