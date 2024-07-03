عضو بـ«النواب» يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني

طالب النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، من الحكومة المقبلة بضبط الأسعار في الأسواق، مشيرا في بيان صحفي إلى أن الوزراء الجدد يتمتعون بقدر كاف من الخبرة والكفاءة، ما يساعدهم على مواجهة تحديات الدولة المصرية سواء الداخلية أو الخارجية.

ملفات مهمة على طاولة الحكومة

وأشار إلى أن هناك ملفات مهمة على طاولة الحكومة تتطلب قدرا كبيرا من الوعي والدراسة حتى تتمكن من التعامل معها، موضحا أن الحفاظ على الأمن القومي المصري يأتي على رأس أولويات الحكومة في ظل التحديات الإقليمية.

دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية

كما طالب من الحكومة بسرعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني سواء في المحور السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، مشددا على ضرورة الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الانتاجية، وتحسين جودة البنية التحتية، فضلا عن مضاعفة نمو القطاع الخاص إلى ما يفوق نسبة 65%، وتذليل العقبات التي تعرقل تفعيل دوره.

وأكد أن ذلك يساهم في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل، وزيادة حجم الصادرات، ومن ثم خفض فاتورة الاستيراد التي تستنزف الاحتياطي النقدي للدولة المصرية.