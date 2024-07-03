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«حماة الوطن» يهنئ الحكومة بعد حلف اليمين الدستورية

كتب:

أحمد الشرقاوي
02:27 م | الأربعاء 03 يوليو 2024
حماة الوطن

حماة الوطن

هنأ حزب حماة الوطن، الحكومة الجديدة التي حازت ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أداء الوزراء والمحافظين اليمين الدستورية.

وتضمنت التهنئة: «الحزب على ثقة تامة في اختيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الوزراء والمحافظين، لا سيما وأن التشكيل يضم كوادر ذات كفاءة عالية، ولديها القدرة على تحقيق تطلعات الشعب المصري.. الحكومة الجديدة والمحافظين أمامهم تحديات كبيرة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وكذلك الأوضاع العالمية، ما يحتم ضرورة التركيز على وضع حلول جذرية لكافة المشكلات وفي مقدمتها الملف الاقتصادي الذي يمثل ركيزة مهمة في هذه المرحلة».

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