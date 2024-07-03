ضبط الأسواق وتخفيض الأسعار.. أبزر الملفات أمام وزير التموين الجديد

عدد من الملفات المُهمة والشائكة، تنتظر الدكتور شريف فاروق وزير التموين الجديد، القادم من رئاسة الهيئة القومية للبريد، ليتولى حقيبة التموين المسؤولة عن الأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية، ووفقا لتصريحات مصادر لـ«الوطن»، فإن الوزير الجديد يتنظره مجموعة من الملفات الشائكة تشمل التالي:

ضبط الأسواق وتخفيض ارتفاع الأسعار

ينتظر الشارع المصري من وزير التموين الجديد، الفترة المقبلة إحكام أجهزة وزارة التموين الرقابية على السوق والأسعار.

تعظيم المخزون الاستراتيجي من السلع

يعزز المخزون الاستراتيجي وزيادة حجمه من هدوء الأسواق، نظرا لأن السوق المصري يعتمد على معادلة العرض والطلب، فكلما زاد المعروض هدأت الأسعار، على اعتبار أن توافر السلع الناتج من تعظيم وتوافر المخزون هو في الأصل سبب رئيسي لهدوء الأسعار.

منظومة الدعم التمويني

ينتظر العديد من المواطنين القرارت الجديدة التي تشمل خدمات الدعم على بطاقات التموين، خاصة فيما يتعلق بالأسر الأولى بالرعاية، وعلى رأس هذه الخدمات يأتي إضافة المواليد وإضافة الزوجة المحرومة من التموين.

تحويل الدعم العيني إلى نقدي

وفقا لما صرح به الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشأن وجود توجه حول تحويل الدعم العيني إلى نقدي، فمن المقرر أن يكون هذا الملف من الملفات المهمة التي تحتاج قرارا حاسما أمام وزير التموين الجديد بعد عدة دراسات ربما يجري مناقشتها في جلسات الحوار المجتمعي.

كارت الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات

كما يعد ملف توفير كارت الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات، من أهم ما ينتظره المواطنين من أجل توفير رغيف الخبز البلدي المدعم لكل المواطنين غير حاملي البطاقات من خلال كارت مسبق الدفع.

التوسع في إنشاء وتطوير الصوامع

ومن أبرز ملفات وزير التموين الجديد أيضا هي التوسع في ملف إنشاء وتطوير صوامع تخزين القمح، وزيادة حجم المخزون الاستراتيجي له.