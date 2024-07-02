التشكيل الحكومي المرتقب.. مصر تواجه التهديدات الداخلية في ظل مكافحة الإرهاب

استطاعت مصر أن تواجه التهديدات الداخلية في ظل جهود مكافحة الإرهاب، ولكن الوضع الإقليمي الحالي أثر بشكل مباشر على الأمن القومي المصري، في ظل ما تعج به المنطقة من أزمات محيطة أهمها الحرب في غزة، وعدم الاستقرار السياسي في ليبيا، والصراع في السودان، والأطماع الإقليمية وأزمة سد النهضة في ظل التعنت الإثيوبي.

يأتي هذا إلى جانب الأوضاع في اليمن، والهجمات على البحر الأحمر، وتصارع القوى الدولية، والتدخلات الدولية في مناطق الجوار، وتعمل الدولة المصرية في ظل الحفاظ على أمنها القومي في ضوء التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وبالتالي فمن المتوقع أن تعمل الدولة المصرية على الاستمرار في انتهاج سياسات تنويع سياستها الخارجية، والانضمام إلى المجموعات الدولية، ولعل آخرها الانضمام إلى مجموعة البريكس، إلى جانب الاستمرار في التعاون المصري الأوروبي، وزيادة التعاون المصري العربي، والوصول إلى قرارات موحدة تجاه القضايا الحيوية في الإقليم من خلال تعميق دور الوساطة المصرية لحل النزاعات، ودعم ركائز الاستقرار والأمن الإقليمي، بجانب زيادة التعاون الأمني والعسكري والاقتصادي، والذي ينعكس على ارتقاء العلاقات إلى المستوى الاستراتيجي.