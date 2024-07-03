عضو بـ«الشيوخ»: الحكومة الجديدة تحمل طموحات المواطن البسيط

قالت النائبة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، إن حلف اليمين للحكومة الجديدة يحمل رسالة طمأنة للملايين ويشير إلى انفراجة حقيقية في الملف الاقتصادي، خاصة أنه بمراجعة التشكيل الجديد سنجد اهتمام كبير بالوزارات الخدمية والاقتصادية.

القضاء على البيروقراطية

وطالبت من الحكومة الجديدة بالاعتماد على سياسات خارج الصندوق وأفكار مبتكرة قادرة على العبور من الأزمة الاقتصادية، وتخفيف المعاناة على الأسر المصرية.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن حركة المحافظين أيضا جاءت كبيرة وموسعة في توقيت سليم للغاية، لتعيد بعض المحافظات المهمة إلى دائرة الاهتمام، من خلال التركيز على تحسين الخدمات العامة والبنية التحتية.

تمكين المرأة

وأوضحت أن حركة المحافظين على مدار السنوات الماضية استعادت دور المرأة في المناصب القيادية، وجرى الاعتماد عليها في تولى منصب المحافظ ونائب المحافظ أيضا، ما يعنى أن مفهوم تمكين للمرأة ليس مجرد شعارات رنانة بل أفعال تُترجم على أرض الواقع.