عضو بمجلس النواب: الحكومة أمامها تحديات كبيرة لتحقق إنجازات ملموسة

قال نادر الخبيري عضو مجلس النواب إنَّ الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي والتي أدت اليمين الدستورية اليوم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمامها مهام وتحديات كبيرة لتحقيق أحلام وطموحات الشارع المصري.

التكامل والتعاون

وأكد النائب ضرورة التكامل والتعاون في العمل بين الوزارات لتحقيق متطلبات المواطن المصري بشكل أسرع وأدق وعدم إهدار الوقت ووضع أجندة وبرنامج عمل قابل للتنفيذ، حتي نستطيع متابعة حجم الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع فنحن في أشد الحاجة إلى الوصول لنتائج ملموسة على أرض الواقع

وأوضح الخبيري، أنَّ الحكومة الجديدة تواجه عدد من التحديات الاقتصادية باعتبارها الملف الأصعب علي مائدة الحكومة، أهمها الاستمرار في خطة دعم توطين الصناعات، وتشجيع الصناعة المحلية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع نمو القطاع الخاص من خلال تعزيز مشاركته في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مع ضرورة أن تضع الحكومة الجديدة في اعتبارها التداعيات السلبية للصراعات الإقليمية علي الاقتصاد المصري، وذلك من أجل صياغة سياسات أكثر مرونة يمكنها توقع المستقبل والتعامل مع أي أزمات راهنة أو مفاجئة.

مجلس الوزراء

وأدت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية، حيث يؤدى الوزراء والمحافظون الجدد اليمين الدستورية، وشمل التغيير عددًا كبيرًا من الحقائب الوزارية والمحافظين كما شهد التغيير الوزاري دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى ضمن توجيه الرئيس السيسي بتغيير السياسات الحكومة لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة.

كما ستعمل الحكومة الجديدة وفق برنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.