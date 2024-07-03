«الزراعة»: تصدير الحاصلات والاهتمام بالفلاح أولوية الوزارة خلال الفترة المقبلة

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالفلاح، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وكذلك كل ما يمس قوت المصريين والمزارع البسيط والريف المصري.

وتقدم «فاروق» عقب أدائه اليمين الدستورية اليوم، أمام الرئيس السيسي، بالشكر إلى القيادة السياسية على ثقتها في تولي حقيبة الزراعة، مؤكدًا أنه سيسعى إلى تحقيق رؤية القيادة في توفير الغذاء للشعب المصري في ظل الأزمات التي يشهدها العالم سواء السياسية أو الاقتصادية.

أهمية تصدير الحاصلات الزراعية

وأشار إلى أن هذه الأزمات تحتم علينا الاعتماد على أنفسنا وتحقيق الأمن الغذائي من جميع المحاصيل الاستراتيجية، مؤكدا أيضا أهمية التصدير لأنه يجلب العملة الصعبة التي تساعد الدولة في خطط التنمية الصناعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، خاصة بعد جهود الدولة في زيادة الرقعة الزراعية والتي تسمح بتحقيق فائض للتصدير.

وأوضح أهمية التصنيع الزراعي في تحقيق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل، لافتا إلى امتلاك مصر كل مقومات النجاح خاصة في المشروعات العملاقة والبنية الأساسية ومحطات المعالجة والتحلية.

مدخلات الإنتاج وتحسين السلالات

واختتم وزير الزراعة تصريحاته بالتأكيد على الاهتمام بمدخلات الإنتاج وتحسين السلالات والإرشاد الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وصولا لتحقيق استراتيجية مصر 2030.