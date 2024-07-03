سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 3-7-2024

شهد سعر الدينارالكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 3-7-2024، ثباتا نسبيا في البنوك المصرية، حيث سجل سعرصرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 156.19 جنيه للشراء، ونحو 157.23 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك، بحسب آخر تحديث لسعر الدينار الكويتي عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 156.88 جنيه للشراء، ونحو 157.38 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 156.19 جنيه للشراء، ونحو 157.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

واستقر سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة عند 151.26 جنيه للشراء، ونحو 152.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

لامس سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 156.42 جنيه للشراء، ونحو 157.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية نحو 151.58 جنيه للشراء، ونحو 157.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib

ووصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib إلى نحو 151.81 جنيه للشراء، ونحو 157.35 جنيه للبيع.