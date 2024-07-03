سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 3-7-2024، استقرارًا في التعاملات الصباحية بمختلف البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، حيث وصل إلى 156.25 جنيه للشراء، 156.75 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي للبنك المركزي.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

وترصد السطور التالية سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، وفق آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية على مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري 156.78 جنيه للبيع، و155.72 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء في بنك مصر 156.76 جنيه للبيع، 155.86 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء في بنك القاهرة 156.78 جنيه للبيع، و155.74 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

كما بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء في بنك الإسكندرية 156.61 للبيع، وللشراء 151.83 جنيه.