بدء تقديم الطلاب للمرحلة الثانوية العامة والفنية بكفر الشيخ الجمعة المقبل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، فتح باب تقديم الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 - 2024، للمرحلة الثانوية العامة والتعليم الفني، بدءا من يوم الجمعة المقبل، الموافق 5 يوليو الجاري، حتى 31 من الشهر نفسه.

اعتماد تنسيق الثانوية العامة والتعليم الفني

وفي بيان، قال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنّه جرى في وقت سابق اعتماد تنسيق التعليم العام والتعليم الفني، وتم تحديد 254 درجة للتعليم الثانوي العام، أما التعليم الفني تم تحديد درجات القبول حسب نوعية التعليم «تجاري، زراعي، صناعي، فندقي»، ويمكن التقديم عبر الرابط الإلكتروني.