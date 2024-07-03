البشبيشي نائبا لمحافظ كفر الشيخ في حركة المحافظين 2024.. من هو؟

كشفت مصادر حكومية لقناة «إكسترا نيوز»، استمرار الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ الحالي في منصبه كما هو، نائباً لمحافظ الإقليم ضمن حركة المحافظين 2024.

معلومات عن الدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ

الدكتور عمرو البشبيشي من مواليد محافظة كفر الشيخ في عام 1989، ويبلغ من العمر 35 عامًا، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة طنطا عام 2010، وحصل على دبلوم التحكيم الدولي عام 2010 من جامعة طنطا، ثم درجة الدكتوراه في الحقوق في عام 2024.

حصل «البشبيشي» على درجة الماجستير في القانون العام عام 2012، وتخرج في الأكاديمية الوطنية للتدريب، وحصل على العديد من الدورات التدريبية أهمها البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP 2018، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP 2017، والعديد من الدورات التدريبية بمركز سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية.

عضو بالمكتب الفني لمحافظ كفر الشيخ

وشارك «البشبيشي» في تنظيم وحضور العديد من المؤتمرات الوطنية والمنتديات الدولية، وشارك أيضاً في نموذج محاكاة الدولة المصرية كمسؤول عن حقيبة محافظة كفر الشيخ وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما شارك ضمن مجموعة مختارة من الشباب في فعاليات التدريب المشترك بين كل من مصر واليونان وإيطاليا «ميدوزا 7»، وعمل كمحامٍ حر، ثم عُين عضوًا بالمكتب الفني لمحافظ كفر الشيخ إلى أنّ تم انتدابه لأكاديمية الوطنية للتدريب للعمل، كمدير للمكتب الفن لقطاع التدريب.

في عام 2019 تم تعيين الدكتور عمرو مجدي البشبيشي نائبًا لمحافظ كفر الشيخ، كأول نائب محافظ في تاريخ المحافظة، إلى أنّ تم تجديد الثقة فيه مرة أخرى خلال حركة المحافظين 2024.

المحافظون الجدد ونوابهم يؤدون اليمين الدستورية

ومن المقرر أنّ يؤدي المحافظون الجدد ونوابهم اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، عقب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية.