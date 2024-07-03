فيروس قاتل يضرب عدة مدن إسرائيلية ووفاة 8 أشخاص.. ماذا يحدث في الاحتلال؟

أعلنت وزارة حماية البيئة بدولة الاحتلال الإسرائيلي، عثورها على البعوض الحامل لفيروس غرب النيل المُسبب لمرض حُمى غرب النيل القاتل في بعض المدن المحتلة.

العثور على بعوض يحمل الفيروس في مدن إسرائيلية

وبحسب موقع صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الناطق باللغة الإنجليزية، فإن السلطات البيئة عثرت على البعوض الحامل لفيروس حُمى غرب النيل، في مدن تل أبيب، وهرتسليا، وكريات أونو، وبيتاح تكفا، والمجلس الإقليمي ليف هشارون، والمجلس المحلي إيفن يهودا في المنطقة الوسطى، وكذلك في إيلات والمجلس الإقليمي إيلوت في جنوب دولة الاحتلال، مؤكدة أنها تكثف جهود الرصد والإبادة.

وطالبت وزارة البيئة بدولة الاحتلال من المُستعمرين استخدام المواد الطاردة للحشرات لحماية أنفسهم من البعوض الحامل للفيروس.

وقوع 8 وفيات بسبب حمى فيروس غرب النيل

يُذكر أن وزارة الصحة بدولة الاحتلال أعلنت وقوع أكثر من 8 وفيات بسبب حمى فيروس غرب النيل، بالإضافة إلى إصابة 81 مستعمرا إسرائيليا بالفيروس، ووضع عدد منهم على أجهزة التنفس الصناعي بالمستشفيات داخل دولة الاحتلال نتيجة لإصابتهم بالفيروس الذي يحمله البعوض.