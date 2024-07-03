القائمة الكاملة الرسمية للتشكيل الوزاري الجديد
كتب:
محمد أبو عمرة
03:49 م | الأربعاء 03 يوليو 2024
الرئيس السيسي في صورة تذكارية مع التشكيل الوزاري الجديد
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم 3 يوليو 2024 بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إذ تضمن تشكيل الحكومة ما يلي:
- الدكتور مصطفى كمال مدبولي محمد رئيساً لمجلس الوزراء.
نواب رئيس الوزراء والوزراء
- الدكتور خالد عبدالغفار محمد نائباً لرئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزيراً للصحة والسكان.
- الفريق كامل عبدالهادي فرج الوزير نائباً لرئيس لمجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزيراً لوزارتي الصناعة والنقل.
- الفريق أول عبدالمجيد أحمد عبدالمجيد صقر وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي.
- الدكتورة رانيا عبدالمنعم محمد إبراهيم المشاط وزيراً للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
- محمود توفيق عبدالجواد قنديل وزيراً للداخلية.
- الدكتورة ياسمين صلاح الدين فؤاد عبدالعزيز وزيراً للبيئة.
- الدكتور عمرو أحمد سميح طلعت وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- الدكتور أشرف صبحي محمد عامر وزيراً للشباب والرياضة.
- الدكتور محمد أيمن أحمد عاشور وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.
- محمد محمد صلاح الدين مصطفى وزيراً للدولة للإنتاج الحربي.
- الدكتور هاني عاطف نبهان سويلم وزيراً للموارد المائية والري.
- الدكتور محمود مصطفى كمال عصمت وزيراً للكهرباء والطاقة المتجددة.
- أحمد أشرف علي كوجك وزيراً للمالية.
- منال عوض ميخائيل وزيراً للتنمية المحلية.
- شريف فتحي علي عطية وزيراً للسياحة والآثار.
- الدكتورة مايا محمد عبدالمنعم مرسي وزيراً للتضامن الاجتماعي.
- الدكتور شريف محمد فاروق علي مصطفى وزيراً للتموين والتجارة الداخلية.
- الدكتور بدر أحمد محمد عبدالعاطي وزيراً للخارجية والهجرة.
- المستشار عدنان فنجري أبو جبل حسين وزيراً للعدل.
- المستشار محمود فوزي عبدالباري عصر وزيراً للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
- الدكتور أسامة السيد محمود الأزهري وزيراً للأوقاف.
- سامح أحمد زكي الحفني وزيراً للطيران المدني.
- شريف مجدي حسين شربيني وزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
- علاء الدين فاروق زكي السيد وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي.
- محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيراً لقطاع الأعمال العام.
- حسن محمد حسن الخطيب وزيراً للاستثمار والتجارة الخارجية.
- محمد عبدالعزيز جبران عبدالحليم وزيراً للعمل.
- أحمد فؤاد عبد السلام هنو وزيراً للثقافة.
- محمد أحمد عبداللطيف رمضان سعد وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفني.
- كريم إبراهيم علي بدوي وزيراً للبترول والثروة المعدنية.
نواب الوزراء
- رأفت عبد العزيز فهمي هندي نائباً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- غادة لبيب مصطفي عبدالغني نائباً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- بكر محمد عبدالوهاب البيومي نائباً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- منتصر مناع ميهوب جاد الحق نائباً لوزير الطيران المدني.
- مصطفى إبراهيم علي الصياد نائباً لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
- الدكتور سيد إسماعيل علي أحمد نائباً لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
- الدكتور أحمد محمد ضاهر حسين نائباً لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
- أيمن محمد بهاء الدين البصال نائباً لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
- عبله أحمد علي الألفي نائباً لوزير الصحة والسكان.
- محمد محمود ناصر الطيب نائباً لوزير الصحة والسكان.
- عمرو محمد قنديل شمس الدين نائباً لوزير الصحة والسكان.
- شريف محمد فتحي الكيلاني نائباً لوزير المالية.
- ياسر سمير صبحي كامل نائباً لوزير المالية.
- أبو بكر محمد حفني محمود نائباً لوزير الخارجية والهجرة.
- نبيل رياض حبشي غطاس نائباً لوزير الخارجية والهجرة.
- حسام الدين محمد صلاح عثمان نائباً لوزير التعليم العالي والبحث العلمي.
- صباح محمد عبداللطيف مشالي نائباً لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
- نهاد شاهين علي شاهين نائباً لوزير النقل.
- ماجد محمد عبدالحميد متولي نائباً لوزير النقل.
- وجدي شحات عبدالحكيم رضوان نائباً لوزير النقل.
- مارجريت صاروفيم مينا يوسف نائباً لوزير التضامن الاجتماعي.
- وليد حسين أبو المجد علي نائباً لوزير التموين والتجارة الداخلية.
- يمنى أسامة فريد البحار نائباً لوزير السياحة والآثار.