القائمة الكاملة الرسمية للتشكيل الوزاري الجديد

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم 3 يوليو 2024 بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إذ تضمن تشكيل الحكومة ما يلي:

- الدكتور مصطفى كمال مدبولي محمد رئيساً لمجلس الوزراء.

نواب رئيس الوزراء والوزراء

- الدكتور خالد عبدالغفار محمد نائباً لرئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزيراً للصحة والسكان.

- الفريق كامل عبدالهادي فرج الوزير نائباً لرئيس لمجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزيراً لوزارتي الصناعة والنقل.

- الفريق أول عبدالمجيد أحمد عبدالمجيد صقر وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي.

- الدكتورة رانيا عبدالمنعم محمد إبراهيم المشاط وزيراً للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

- محمود توفيق عبدالجواد قنديل وزيراً للداخلية.

- الدكتورة ياسمين صلاح الدين فؤاد عبدالعزيز وزيراً للبيئة.

- الدكتور عمرو أحمد سميح طلعت وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- الدكتور أشرف صبحي محمد عامر وزيراً للشباب والرياضة.

- الدكتور محمد أيمن أحمد عاشور وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.

- محمد محمد صلاح الدين مصطفى وزيراً للدولة للإنتاج الحربي.

- الدكتور هاني عاطف نبهان سويلم وزيراً للموارد المائية والري.

- الدكتور محمود مصطفى كمال عصمت وزيراً للكهرباء والطاقة المتجددة.

- أحمد أشرف علي كوجك وزيراً للمالية.

- منال عوض ميخائيل وزيراً للتنمية المحلية.

- شريف فتحي علي عطية وزيراً للسياحة والآثار.

- الدكتورة مايا محمد عبدالمنعم مرسي وزيراً للتضامن الاجتماعي.

- الدكتور شريف محمد فاروق علي مصطفى وزيراً للتموين والتجارة الداخلية.

- الدكتور بدر أحمد محمد عبدالعاطي وزيراً للخارجية والهجرة.

- المستشار عدنان فنجري أبو جبل حسين وزيراً للعدل.

- المستشار محمود فوزي عبدالباري عصر وزيراً للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

- الدكتور أسامة السيد محمود الأزهري وزيراً للأوقاف.

- سامح أحمد زكي الحفني وزيراً للطيران المدني.

- شريف مجدي حسين شربيني وزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

- علاء الدين فاروق زكي السيد وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي.

- محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيراً لقطاع الأعمال العام.

- حسن محمد حسن الخطيب وزيراً للاستثمار والتجارة الخارجية.

- محمد عبدالعزيز جبران عبدالحليم وزيراً للعمل.

- أحمد فؤاد عبد السلام هنو وزيراً للثقافة.

- محمد أحمد عبداللطيف رمضان سعد وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفني.

- كريم إبراهيم علي بدوي وزيراً للبترول والثروة المعدنية.

نواب الوزراء

- رأفت عبد العزيز فهمي هندي نائباً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- غادة لبيب مصطفي عبدالغني نائباً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- بكر محمد عبدالوهاب البيومي نائباً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- منتصر مناع ميهوب جاد الحق نائباً لوزير الطيران المدني.

- مصطفى إبراهيم علي الصياد نائباً لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

- الدكتور سيد إسماعيل علي أحمد نائباً لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

- الدكتور أحمد محمد ضاهر حسين نائباً لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أيمن محمد بهاء الدين البصال نائباً لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

- عبله أحمد علي الألفي نائباً لوزير الصحة والسكان.

- محمد محمود ناصر الطيب نائباً لوزير الصحة والسكان.

- عمرو محمد قنديل شمس الدين نائباً لوزير الصحة والسكان.

- شريف محمد فتحي الكيلاني نائباً لوزير المالية.

- ياسر سمير صبحي كامل نائباً لوزير المالية.

- أبو بكر محمد حفني محمود نائباً لوزير الخارجية والهجرة.

- نبيل رياض حبشي غطاس نائباً لوزير الخارجية والهجرة.

- حسام الدين محمد صلاح عثمان نائباً لوزير التعليم العالي والبحث العلمي.

- صباح محمد عبداللطيف مشالي نائباً لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

- نهاد شاهين علي شاهين نائباً لوزير النقل.

- ماجد محمد عبدالحميد متولي نائباً لوزير النقل.

- وجدي شحات عبدالحكيم رضوان نائباً لوزير النقل.

- مارجريت صاروفيم مينا يوسف نائباً لوزير التضامن الاجتماعي.

- وليد حسين أبو المجد علي نائباً لوزير التموين والتجارة الداخلية.

- يمنى أسامة فريد البحار نائباً لوزير السياحة والآثار.