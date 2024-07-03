أسامة الأزهري لـ الرئيس السيسي: شكرا على ثقتكم الكريمة بتعييني وزيرا للأوقاف

وجّه الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على ثقته الكريمة، مؤكدا أنّه لن يدخر جهدا في العمل تحت قيادة الرئيس لتقديم كل ما يليق بوطننا العظيم وشعبه العظيم.

الشكر للحكومة الجديدة

كما وجّه الأزهري الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ثقته واختياره وزيرا للأوقاف في التشكيل الحكومي الجديد، مضيفا: «إلى شعب مصر العظيم، الذي تحملنا أمانة خدمته، سنعمل بكل ما في وسعنا وطاقتنا تقديرا وإجلالا لأهلنا الكرام في ربوع الوطن كافة».

كما وجّه الأزهري، الشكر إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الوزير السابق على كل جهد بذله في تحمل الأمانة، مؤكدا: «سنستكمل المسيرة ونبني على كل ما سبق».

ودعا العلماء والدعاة والخطباء والعاملين في وزارة الأوقاف، بالعمل جميعا لتقديم العلم النافع المنير، وتقديم كل جميل وراقٍ، حتى نملأ وعي المصريين جميعا بالعلم والأمل والعمل والنجاح، ونجتاز بوطننا العظيم كل تحدياته، وتكون المساجد والمنابر وبيوت الله تعالى مصدر إشعاع ونور كما هو دورها العظيم.

تطوير العمل الدعوي

وأكد الدكتور أسامة الأزهري مواصلة العمل وبذل أقصى الجهد في تطوير العمل الدعوي وتطوير وتأهيل الأئمة والواعظات، وإعداد برامج دعوية خاصة بالشباب تراعي احتياجاتهم واهتماماتهم وتستجيب لتساؤلاتهم، وتحسين وحسن إدارة أموال الوقف، والتعاون مع المؤسسات الدينية.

وجدد وزير الأوقاف تأكيده على مواجهة التحديات التي يمر بها العمل الدعوي، والاستفادة من طاقات الدعاة بشكل صحيح، وأن نضع في الاعتبار القضايا التي تشغل المجتمع، وننشر القيم الدينية الصحيحة والأخلاق النبوية المحمدية العظيمة.

وأشار إلى أنّه وصلته رسائل التهنئة من افة ربوع مصر كافة ومن محيطنا العربي والإسلامي، من المغرب ونيجيريا ولبنان والبرازيل وإندونيسيا وكازاخستان وبريطانيا وتونس والعراق والإمارات والأردن واليمن وسلطنة بروناي والسعودية وسوريا وأستراليا وسريلانكا وداغستان، متابعا: «أتشرف بتقديم الشكر الجزيل لكل من تفضل بالتهنئة العزيزة الغالية، مع وعد لجميع المؤسسات والأصدقاء في كل تلك الدول بأن نعمل معهم لتقديم كل هو نافع لأوطاننا جميعا وللإنسانية كلها في العالم كله».