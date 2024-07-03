وزير الري يشكر الرئيس السيسي: سنواصل العمل وتحقيق الإنجازات

وجّه الدكتور هاني سويلم وزير الري، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، على تجديد الثقة فيه وزيرًا للموارد المائية والري.

وأكد سويلم أنّ وزارة الموارد المائية والري ستواصل العمل لاستكمال ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، والسعي لتحقيق المزيد من الإنجازات لخدمة الوطن والمواطنين تحت القيادة الحكيمة للرئيس.

بذل أقصى جهد لخدمة الوطن

وثمّن الثقة الغالية للرئيس عبد الفتاح السيسي التي يعتبرها وسام شرف يعتز به، متعهدا ببذل أقصى جهد لخدمة الوطن، والمساهمة مع وزارات ومؤسسات الدولة في مواصلة مسيرة البناء والتقدم التي تشهدها الدولة المصرية على جميع الأصعدة لتحقيق مستقبل أفضل لأبناء الوطن.

رفع كفاءة استخدام المياه

وأكد أنّ الوزارة ستواصل جهودها لتطوير المنظومة المائية ورفع كفاءة استخدام المياه وضمان استيفاء الاحتياجات المائية لجميع المنتفعين، وخدمة قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمي، وذلك بعقول وأيدي رجال وزارة الموارد المائية والري المخلصين.