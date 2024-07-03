رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نقيب الإعلاميين يطالب الحكومة بالتواصل المستمر مع المواطنين

كتب:

سهيلة هاني
04:09 م | الأربعاء 03 يوليو 2024
طارق سعدة

طارق سعدة

طالب طارق سعدة نقيب الإعلاميين، الحقبة الوزرية الجديدة التي حلفت اليمين الدستورية منذ قليل أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتواصل المستمر بينهم وبين المواطنين، مشيرًا إلى أنّ التواصل عقيدة للدولة المصرية لابد من التأكيد عليها، وهي الشراكة في مجتمع واحد ما بين الرئيس والمرؤوس وما بين المسؤول والمواطن.

إتاحة المعلومات والشفافية

وأشار «سعدة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أهمية وجود مصارحة ومصالحة الناس بالحديث المستمر، عن مستجدات الأوضاع بالنسبة للوزارة أو المحافظة التي سوف يتولاها، بالإضافة إلى وجود بيانات رسمية موثقة بصورة دورية لا حصرية على الحسابات الرسمية لكل وزارة، حتى يتمكن المواطن من الوقوف على الحقائق، وإتاحة معلوماتية لوسائل الإعلام والصحافة المصرية في توثيق وتوصيل المعلومات السليمة والبيانات الصحيحة إلى المواطن.

وأكد نقيب الإعلاميين أن توافر المعلوماتية يتيح قدر من الشفافية ويخلق أيضًا الثقة المستمرة، ما بين المواطن وما بين المحافظ أو الوزير كلا في موقعه، هذه الثقة تجعلنا دائمًا نكون  في هذا الوطن في تحمل المسؤوليات، في مواجهة التحديات في مقابلة المشاكل في البحث عن حلول حتى تسير الحياة المصرية حياة. 

مبدأ الشفافية والوضوح

ولفت طارق سعدة إلى أهمية مبدأ الشفافية والوضوح، حيث لابد من المسئول أن يخاطب الناس، كما أن إتاحة المعلومات تسهل الشفافية، لافتا إلى أن الرئيس السيسي دائمًا ينادى بذلك في أكثر من موقف، حتى يكون هناك صراحة ووضوح مع المواطنين.

 

اقرأ المزيد:

نقيب الإعلاميين: الحكومة الجديدة تتحمل مسؤولية البحث عن حلول غير تقليدية للتحديات

نقيب الإعلاميين يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو: مصر تشهد تغيرات واسعة

نقيب الإعلاميين: ثورة 30 يونيو أنهت مصائب حكم الجماعة الإرهابية

نقيب الإعلاميين يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك

نقيب الإعلاميين: التغطية الغربية بعيدة عن الحقيقة.. وتفتقر للمعايير المهنية الدولية ومصادرها مجهلة

نقيب الإعلاميين: الرئيس السيسي يتحدث بالأرقام لتوضيح كبر المسؤولية للمواطنين
بقلم سهيلة هاني