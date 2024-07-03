نقيب الإعلاميين يطالب الحكومة بالتواصل المستمر مع المواطنين

طالب طارق سعدة نقيب الإعلاميين، الحقبة الوزرية الجديدة التي حلفت اليمين الدستورية منذ قليل أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتواصل المستمر بينهم وبين المواطنين، مشيرًا إلى أنّ التواصل عقيدة للدولة المصرية لابد من التأكيد عليها، وهي الشراكة في مجتمع واحد ما بين الرئيس والمرؤوس وما بين المسؤول والمواطن.

إتاحة المعلومات والشفافية

وأشار «سعدة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أهمية وجود مصارحة ومصالحة الناس بالحديث المستمر، عن مستجدات الأوضاع بالنسبة للوزارة أو المحافظة التي سوف يتولاها، بالإضافة إلى وجود بيانات رسمية موثقة بصورة دورية لا حصرية على الحسابات الرسمية لكل وزارة، حتى يتمكن المواطن من الوقوف على الحقائق، وإتاحة معلوماتية لوسائل الإعلام والصحافة المصرية في توثيق وتوصيل المعلومات السليمة والبيانات الصحيحة إلى المواطن.

وأكد نقيب الإعلاميين أن توافر المعلوماتية يتيح قدر من الشفافية ويخلق أيضًا الثقة المستمرة، ما بين المواطن وما بين المحافظ أو الوزير كلا في موقعه، هذه الثقة تجعلنا دائمًا نكون في هذا الوطن في تحمل المسؤوليات، في مواجهة التحديات في مقابلة المشاكل في البحث عن حلول حتى تسير الحياة المصرية حياة.

مبدأ الشفافية والوضوح

ولفت طارق سعدة إلى أهمية مبدأ الشفافية والوضوح، حيث لابد من المسئول أن يخاطب الناس، كما أن إتاحة المعلومات تسهل الشفافية، لافتا إلى أن الرئيس السيسي دائمًا ينادى بذلك في أكثر من موقف، حتى يكون هناك صراحة ووضوح مع المواطنين.