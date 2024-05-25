نقيب الإعلاميين: الرئيس السيسي يتحدث بالأرقام لتوضيح كبر المسؤولية للمواطنين

قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن الرئيس السيسي دائما ينتصر للإعلام والإعلاميين، ويفتح أمامهم باب المناقشة والحوار، وذلك نابع من إيمانه بأهمية الإعلام والمشاركة والحفاظ على وعي المواطن، كما أن تأكيد الرئيس السيسي الدائم على أهمية مشاركة الإعلام في التوعية وتوضيح كافة الحقائق أمام المواطنين حتى يدركوا أن المسئولية كبيرة والموضوع ليس بسيطا كما يتوهم البعض.

تقديم حياة كريمة للمواطنين

وأضاف «سعدة» في تصريح لـ«الوطن» أن الرئيس دائما يتحدث بلغة الأرقام، وذلك حتى يبرهن لكل المواطنين على كبر حجم المسؤولية، مطالبا الإعلام دائما بالحديث عن هذه المجهودات وإظهارها والتأكيد على ما تبذله الدولة لتقديم حياة كريمة للمواطنين في مختلف القطاعات، مضيفا أن الرئيس أكد في احتفالية اليوم بمركز المنارة أهمية الإعلام.

افتتاح مشروعات تنموية في جنوب الوادي

وشارك نقيب الإعلاميين في الاحتفالية التي حضرها الرئيس السيسي اليوم بمركز المنارة لافتتاح مشروعات تنموية في جنوب الوادي، وأكد سعدة أن الرئيس تحدث خلال الاحتفالية عن أهمية مشاركة الإعلام في توعية المواطن، وأنهم الصلة بين المواطن والدولة، ويجب أن يكونوا شركاء فعالين في توعية المواطن.