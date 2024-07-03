ملفات أنجزتها وزيرة التنمية المحلية في محافظة دمياط.. حققت طفرة تنموية

كشف تقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية أبرز الملفات التي أنجزتها الوزيرة الجديدة في محافظة دمياط خلال توليها منصب محافظ دمياط منذ عام 2018 وحتى الآن على صعيد التنمية الاقتصادية والبيئية والاستثمارية واسترداد أراضي الدولة.

تولت الدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، حيث تمكنت الدكتورة منال عوض من إحداث طفرة حقيقية وتنموية على أرض محافظة دمياط والنهوض بها عقب توليها منصب محافظ دمياط في عام 2018، حيث أثر وجودها على إنجاز وإقامة العديد من المشروعات القومية على أرض المحافظة، وإقامة مدينة دمياط الجديدة للأثاث، وتحسين البنية التحتية، والاهتمام بالتنمية الاقتصادية للمحافظة، واتخاذ خطوات فعالة وجادة في ملف النظافة وتحسين البيئة والحد من التلوث البيئي، والتصدي بكل حسم لإزالة التعديات على أراضي الدولة والبناء المخالف وتقنين وضع اليد والأمن الغذائي وضبط الأسعار.

المشروعات القومية

وفيما يخص أهم المشروعات القومية التي تم افتتاحها بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي تضمنت فندق اللسان بمدينة رأس البر، ومحطة محولات مدينة دمياط للأثاث بمدينة دمياط، والمحطة متعددة الأغراض في ميناء دمياط، وتحويل محطة كهرباء غرب دمياط الغازية 2 للعمل بنظام دورة مركبة مدينة دمياط الجديدة، ومركز التعليم المدني بدمياط الجديدة في مدينة دمياط الجديدة، وعدد 194 عمارة سكنية (دار مصر) في مدينة دمياط الجديدة، وعدد 36 عمارة إسكان اجتماعي في مدينة كفر سعد، وعدد 8 عمارات إسكان اجتماعي بمركز الزرقا، وتطوير المناطق العشوائية الغير آمنة إنشاء، وعدد 12 عمارة سكنية في مدينة رأس البر، كما تم تنفيذ مدينة دمياط للأثاث في مدينة دمياط بتكلفة إجمالية 3,6 مليار جنيه.

صناعة الأثاث

أما صناعة الأثاث صناعة الأثاث فمن أبرز إنجازات الدكتورة منال عوض في ملف صناعة الأثاث حققت طفرة غير مسبوقة في ملف صناعة الأثاث بمدينة دمياط ، حيث شهدت المحافظة افتتاح رئيس الجمهورية معرض "تراثنا " للحرف اليدوية" والمتضمن جناح مدينة دمياط للأثاث بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ومشاركة صناع محافظة دمياط للأثاث بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بمدينة نصر فى عدد 24 معرض داخلي (صنع في دمياط) بإجمالي 220 عارضا، وإقامة معرض الأثاث الدمياطي ديارنا المُقام على ملاعب نادى الواى بمحافظة أسيوط ، وإقامة 8 معارض للأثاث الدمياطي بالمشاركة مع وزارة التضامن الاجتماعي في محافظات (المنوفية - القاهرة - المنيا - الأقصر - سوهاج - أسيوط - المنيا) بمشاركة 160 عارضا، وإقامة معرض الأثاث الدمياطى ديارنا بمحافظة المنيا.

كما شهدت عوض المشاركة مع وزارة التضامن الاجتماعي فى اتاحة تأثيث 2000 وحدة سكنية بمشروع إسكان أهالى المناطق العشوائية "معًا والسلام والمحروسة" بمحافظة القاهرة لصالح الصناع بمحافظة دمياط وذلك لتوفير فرص تسويقية وتعاقدية بشكل آمن للصناع ،كما تم التعاقد على عدة مشروعات (بشائر الخير (3) و(5) - مشروع أهالينا 2 - الجلالة - السكن الإداري الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية - الطاقة النووية بالضبعة - مطروح - المحروسة) بإجمالي تكلفة 416.7 مليون جنيه، وتم انشاء معرض دائم بمدينة دمياط للأثاث، فضلا عن أعمال فى مجالات أخرى.