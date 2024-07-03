ملامح حركة المحافظين 2024 في القاهرة.. محافظ جديد و4 نواب بينهم سيدة

يستعد المحافظون الجدد ونوابهم لتأدية اليمين الدستورية اليوم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد.

محافظة القاهرة

وتضمنت حركة المحافظين 2024 تكليف الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية بتولي منصب محافظ القاهرة، مع تجديد الثقة في الدكتور حسام الدين فوزي أبوسيف، نائبا لمحافظ القاهرة، وتجديد الثقة في اللواء إبراهيم عبدالهادي ياسين، نائبا لمحافظ القاهرة، وتعيين أشرف محمد منصور، نائبا لمحافظ القاهرة، ومنى رضا البطراوي نائبا لمحافظ القاهرة.

كما تضمنت حركة المحافظين ونوابهم، تعيين أميرة صلاح عبدالحكيم، نائبا لمحافظ الإسكندرية، إبراهيم ناجي الشهابي، نائبا لمحافظ الجيزة، وهند محمد عبدالحليم نائبا لمحافظ الجيزة.

ملفات أمام محافظ القاهرة

ومن المقرر أن يتسلم محافظ القاهرة الجديد مهام منصبه اليوم بعد أداء القسم، ومن الملفات التي تتصدر الاهتمامات أمام المحافظ، تنفيذ الخطة الاستثمارية، وتنفيذ المشروعات القومية، والقضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة ومشروعات الإسكان البديل، ورفع كفاءة منظومة النظافة ومواجهة الإشغالات والتوسع في الأسواق الحضرية والقضاء على المواقف العشوائية ورفع كفاءة الطرق وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.