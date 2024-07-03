السيرة الذاتية لـ منال عوض.. أول سيدة تتولى حقيبة «التنمية المحلية»

يؤدي الوزراء الجدد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد قليل، وتشمل نحو 20 حقيبة وزارية طالها التغيير الوزاري، ومنها «التنمية المحلية»، حيث أكدت المصادر اختيار الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لتولي حقيبة التنمية المحلية، لتعد أول سيدة تتولى هذا المنصب.

أول سيدة تتولى منصب محافظ دمياط

تعد عوض أول سيدة تتولى منصب محافظ دمياط عام 2018، وثاني سيدة تتولى منصب المحافظ تاريخ مصر، وكانت قبلها تشغل منصب نائب محافظ الجيزة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عام 2015، حيث تولت تطوير المناطق العشوائية بالجيزة.

حصلت عوض على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الدراسية 2007م، وتسلّمت جائزة اليونسكو لمدن التعلم عام 2017 ضمن 16 مدينة فائزة على مستوى العالم، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الثالث لمدن التعلم الذي أقيم بأيرلندا.

السيرة الذاتية لـ منال عوض

تخرّجت الدكتورة منال عوض في جامعة بنها عام 1988، وحصلت على بكالوريوس العلوم البيطرية، ثم الماجستير عام 1995 ونالت درجة الدكتوراه في العلوم الطبية من جامعة الإسكندرية عام 1999، وكانت عضوًا في الجمعية الطبية المصرية للدواجن، والجمعية العالمية البيطرية للدواجن، والجمعية المصرية للمناعة، إلى جانب الجمعية البيطرية، وشغلت عام 2013م منصب وكيل معهد الأمصال واللقاحات في وزارة الزراعة، وجرى تعيينها 2015 نائبًا لمحافظ الجيزة.