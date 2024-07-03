كيف واجهت منال عوض وزيرة التنمية المحلية العشوائيات والتعديات؟

كشف تقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية، أبرز أعمال الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بعد تعيينها في التغيير الحكومي الجديد.

وعملت «عوض» على ملف إزالة التعديات وتقنين الأراضي، خلال توليها منصب محافظ دمياط، وفيما يخص ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة، تم إزالة عدد 5147 مبان تعدي على أملاك الدولة بمساحة 772 ألف متر مربع، وكذا إزالة عدد 6389 تعدي على أراضي زراعية ملك للدولة مساحة 3243 فدانًا.

تقنين أراضى الدولة

وحول ملف تقنين أراضي الدولة، نجحت الدكتورة منال عوض في الانتهاء من كافة طلبات التقنين، وحصول محافظة دمياط على أول محافظة في إنهاء ملف التقنين بتحرير 257 عقدًا بإجمالي متحصلات 46 مليون جنيه.

وفيما يخص الجهود التي قامت بها الدكتورة منال عوض في ملف بحيرة المنزلة، فقد جرى إزالة جميع التعديات داخل بحيرة المنزلة، كما تم الانتهاء من الطريق الدائري حول بحيرة المنزلة محافظة دمياط مسافة 26 كيلو مترًا.

تطوير العشوائيات

وحول جهود وزيرة التنمية المحلية الجديدة في ملف العشوائيات والمناطق الغير آمنة، تم الانتهاء من إنشاء عدد 12 عمارة سكنية بشمال وجنوب الصيادين بمدينة رأس البر، وإعلان محافظة دمياط من المحافظات الخالية من العشوائيات الغير آمنة، أما العشوائيات غير المخططة جارى الانتهاء من 7 مناطق غير مخططة وهي: (دمياط القديمة، الأعصر، غيط النصارى، المنيا، السيالة، شط الملح و السنانية) وتنفيذ أعمال (الرصف - والإنارة - كهرباء - مياه - صرف صحي)، بإجمالي تكلفة 258 مليون جنيه.