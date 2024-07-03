مسيرة حافلة بالإنجازات.. السيرة الذاتية لمنال عوض وزيرة التنمية المحلية

نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، السيرة الذاتية للدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية بعد توليها مهام الوزارة في التغيير الحكومي الجديد، إذ شغلت العديد من المناصب، وهي كالتالي:

المناصب القيادية

- شغلت الدكتورة منال عوض منصب محافظ دمياط في 1/9/2018 وحتى يوليو 2024.

- شغلت منصب نائب محافظ الجيزة لشؤون المجتمع وتنمية البيئة 7/2/2015 وحتى 30/ 8 /2018، وتولت عددا من الملفات، منها الجمعيات الأهلية وتطوير العشوائيات وتنمية القرى الأكثر احتياجا وشؤون المرأة ومحو الأمية والطفولة والأمومة، والتنسيق والمتابعة مع نواب المحافظ ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة والتنسيق والمتابعة مع مديريات الرى والزراعة والطب البيطري فيما يتعلق بتنمية البيئة.

البيانات الأكاديمية

- بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية جامعة بنها عام 1989.

- ماجستير في العلوم الطبية البيطرية جامعة الإسكندرية عام 1995.

- دكتوراه في العلوم الطبية البيطرية جامعة الإسكندرية عام 1999.

الجوائز العلمية التي حصلت عليها

- حاصلة على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الزراعية عام 2007 عن خمس أبحاث علمية.

- حاصلة على جائزة اليونسكو لمدن التعلم في 2017 ضمن أفضل 16 مدينة على مستوى العالم.

الإنجازات العلمية والعملية

- الحصول على عضوية برنامج مدن التعلم التابع لهيئة اليونسكو وذلك عام 2016 لتصبح الجيزة أول محافظة بجمهورية مصر العربية حاصلة على العضوية.

- المساهمة في تطوير العشوائيات بمحافظة الجيزة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات السكنية لتطوير العشوائيات.

- جذب العديد من الاستثمارات والمنح من الجهات والهيئات الدولية مثل الاتحاد الاوروبي UN- الوكالة الفرنسية للتنمية AFD- الوكالة الألمانية الإنمائية GIZ- البنك الدولي، وذلك لخدمة مواطني الجيزة.

- توقيع وتفعيل العديد من البروتوكولات والاتفاقيات مع الوزارات والجامعات والهيئات المختلفة مثل (وزارة الاتصالات- وزارة التضامن- صندوق الادمان مجلس رئاسة الوزراء- جامعة القاهرة).

- تحضير الاستراتيجية الخاصة بالتكيف مع المناخ بمحافظة الجيزة.

- تنفيذ أول مدينة آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات «SafeCity» في محافظة الجيزة بالشراكة بين المجلس القومي للمرأة و هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة «UN Women».

- تنفيذ ثان مدينة آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات في محافظة دمياط بالشراكة بين المجلس القومي للمرأة و هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة «UN Women».

- جرى اختيار الدكتورة منال عوض ضمن أفضل 50 سيدة تأثيرا لعام 2018 وذلك من خلال «منتدى الخمسي»، لإسهاماتها الناجحة في مجال التنمية الاقتصادية المحلية في يناير 2019، وذلك وفقا للتقرير الذي أعده المنتدى بالاعتماد على عدد من المعايير المهنية المتوافقة مع مراكز التصنيف المعتمدة للاختيار.

- اختيرت ضمن أبرز الشخصيات النسائية الملهمة بالوطن العربي من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat.

- الحصول على درع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وذلك لاختيار محافظة دمياط عاصمة الابتكار عام 2018 خلال الحفل الختامي لمعرض القاهرة الدولي الرابع للابتكار في نوفمبر 2018 .

- الحصول على درع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وذلك لحصول محافظة دمياط علي أفضل المؤشرات في التعاون الدولي عام 2019 .

- الحصول على جائزة التميز الحكومي عن مدينة رأس البر عام 2019 .

- حصول محافظة دمياط على 4 مراكز في الدورة الثانية لجائزة التميز الحكومي عن مدينة رأس البر والوحدة المحلية لقرية الشعراء ومكتب التأهيل الاجتماعي بكفر سعد ومكتب التأهيل الاجتماعي بالزرقا.

- انضمام مدينة دمياط كعضو في الشبكة الدولية لمدن التعلم التابعة لليونسكـو يونيو 2019.

- حصول محافظة دمياط على جائزة اليونيسكو لمدن التعلم لعام 2021 وذلك ضمن عشر مدن بدول العالم تم اختيارها من قبل معهد اليونيسكو للتعلم مدى الحياه بناءً على توصية من هيئة محلفين مستقلة تضم خبراء دوليين .

- تكريم محافظة دمياط لحصولها على المركز الثاني في محور أفضل دراسات دعم قرار.

- حصول محافظة دمياط على 3 جوائز في مسابقة التميز الحكومي لعام 2023 عن التميز المؤسسي (رأس البر - دمياط - العلاقات العامة بمدينة راس البر ) .

- حصول محافظة دمياط على المراكز الأولى لعام 2023 بالمؤشر الفرعى للخدمات المبتكرة للمواطنين والمستثمرين والمؤشر الفرعى للابتكار الأخضر بجائزة عاصمة الابتكار مصر لعام 2022.

- اختيارها ضمن أبرز الشخصيات النسائية المُلهمة بالوطن العربي من خلال الحوار أطلقه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تحت شعار "المرأة في القيادة".

- تكريمها ضمن أفضل 10 سيدات تميزًا في تحقيق استراتيجية «بناء مصر أقوى» خلال الحفل الذى أقامته سفارتا السويد وكندا.

- فوز مشروع «ميناء بحرى للصيد بمدينة عزبة البرج» بالمركز الثالث فئة المشروعات الكبيرة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

عضوية الجمعيات العلمية والهيئات

- عضو في نقابة الأطباء البيطرين في مصر.

- عضو في الجمعية الطبية البيطرية المصرية للدواجن

- عضو في الجمعية العالمية البيطرية للدواجن

- عضو في الجمعية المصرية للمناعة

- عضو في الجمعية الفيرولوجية البيطرية

- عضو مجلس إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة.

- عضوا مجلس إدارة كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة.

- عضو اللجنة الخاصة بفحص الإنتاج العلمي بمعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية.

- عضو مجلس إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة .

- عضوا مجلس إدارة معهد الدراسات والبحوث الإحصائية في جامعة القاهرة.

- عضو بالجمعية العمومية للشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي.

- عضوا في شبكة النساء المنتخبات المحليات بإفريقيا ( REFELA ) التابعة لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية.

- رئيس فرع شبكة النساء المنتخبات المحليات بإفريقيا في مصر ( REFELA ) التابعة لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية يونيو 2019 .

- حاصلة على عضوية الجمعية العامة للجنة الشراكة الأورومتوسطية Coppem.

أهم المشاركات في المؤتمرات المحلية والدولية

- المشاركة الفعالة في العديد من المؤتمرات العلمية داخل مصر وذلك بالعديد من الأبحاث العلمية .-

المشاركة في جولة دراسية عن التكيف مع تغير المناخ بدولة ألمانيا خلال الفترة من 7 إلى 11 يونيو 2015

- المشاركة في مؤتمر تغير المناخ بمراكش بالمملكة المغربية خلال الفترة من 6 إلى 11 نوفمبر 2016 بعنوان (مؤتمر الاطراف MED-COP) .

- المشاركة في ملتقى رواد العالمين للمدن والمساحات العامة الآمنة تحت عنوان (مناهج العمل للمرأة وللفتيات ، الأمان ، التمكين ، مدن مستدامة) الذي تم عقده في المكسيك خلال الفترة من 22 فبراير إلى يوم 25 فبراير 2017.

- المشاركة في المؤتمر الثالث لمدن التعلم والذي تم عقده بمدينة كورك دولة إيرلندا في الفترة من 18- 20 سبتمبر 2017، وذلك لتسلم الجائزة التي تم حصول محافظة الجيزة عليها ضمن 16 مدينة فائزة على مستوى العالم كأفضل مدينة تعلم.

- المشاركة في مؤتمر التغير المناخي في مدينة بون بألمانيا، في الفترة من 6 إلى 11 نوفمبر 2017.

- المشاركة في جلسات الملتقى الرابع لبرنامج «المدن الآمنة الخالية من العنف ضد النساء والفتيات» بكندا في الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر 2018، وذلك لتعميم نموذج «المدينة الآمنة الخالية من العنف ضد النساء والفتيات» وتمكينهم اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا.

- المشاركة ضمن الوفد المصري في اجتماع رؤساء وفود إقليم شمال إفريقيا للمنظمة المتحدة والحكومات المحلية الأفريقية بمدينة مراكش المغربية في نوفمبر 2018 ، وذلك للمشاركة في شبكة النساء المنتخبات المحليات بإفريقيا.

- المشاركة بفعاليات الملتقى العربي الأول للتنمية الحضرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الذب جاء تحت عنوان "نحو مدن عربية مستدامة لمستقبل أكثر إشراقا" في مارس 2019 .

- المشاركة في جلسات الحوار الخاصة بالندوة المنعقدة بمدينة بالى بإندونيسيا خلال الفترة من 20 - 24 أغسطس 2019.

- المشاركة في أول حوار حول إنشاء مدن الانتماء في الفترة من (5 - 6 مارس 2020) في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية بدعوة من عمدة مدينة لوس انجلوس وممثل الأمم المتحدة السامي لتحالف الحضارات.

- المشاركة في المؤتمر العالمي الرابع للمدن الابتكارية «المدن الذكية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا» 14 أكتوبر 2021 .

- المشاركة في المنتدى العالمي الثالث للحكومات المحلية الحضري الأول لإسبانيا والذي تنظمه الأمم المتحدة لتحالف الحضارات UNAOC بأشبيلية في الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر 2021.

- المشاركة في المؤتمر الدولي الخامس لمدن التعلم في الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر 2021 بكوريا الجنوبية لتعزيز ونشر ثقافة التعلم وتبادل الخبرات بين المدن المشاركة لجعل المدن أكثر صمودًا أمام التحديات.

- المشاركة في مؤتمر المدن الأفريقية بدولة كينيا 20 مايو 2022 لعرض تجربة محافظة دمياط في مواجهة التحديات أثناء جائحة كورونا.

- المشاركة في المؤتمر الإقليمي الأول للتعلم مدى الحياة من أجل حلول مستدامة في مدن التعلم العربية خلال الفترة من 10 - 11 مايو 2023 الذي يقيمه معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة، بالتعاون مع المكتب العربي للتربية لدول الخليج بمدينة ينبع بالمملكة العربية السعودية.

- المشاركة في حوار حول قضية التمكين الاقتصادي للمرأة الأفريقية بحضور أعضاء منظمة المدن والحكومات الأفريقية «REFELA» وإيريك أدامز عمدة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، عبر تطبيق زووم، وذلك لأهمية الدور الذى تلعبه المرأة الأفريقية في تحقيق النمو الاقتصادي بالمجالات المختلفة فهي شريك أساسي في مسيرة التنمية، لافتة إلى جودة المنتجات التي تنتجها المرأة الأفريقية بمهارة عالية وجودة فريدة.

- المشاركة في جلسة اجتماع المواطنة العالمية التي عقدها معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة في إطار الاحتفال بيوم المدن العالمي عبر شبكة الانترنت، وذلك بمشاركة رؤساء لمدن التعلم بمختلف أنحاء العالم.

- المشاركة في مؤتمر قمة بناء الجسور 2023، ضمن الدورة 84 للجنة التنمية الحضرية والإسكان وإدارة الأراضي «CUDHLM»، التي أطلقتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا «UNECE» ومركز المدن العالمية بمدينة جنيف بسويسرا في أكتوبر 2023.

- المشاركة في مهرجان اليونيسكو للتعلم مدى الحياة.

- حاصلة على البرنامج التدريبي لمتخذي القرار بالمحافظات والأحياء من قبل الوكالة الألمانية الإنمائية GIZ.