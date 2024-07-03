وزيرة التنمية المحلية: ملف التصالح على مخالفات البناء ضمن أولويات الوزارة

قالت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن أبرز الملفات المستهدفة بالنسبة للوزارة هي التصالح على مخالفات البناء وترخيص المحلات وضبط التعديات على الأراضي الزراعية، فضلا عن ملفات عديدة على طاولة الوزارة خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال لقائها عبر فضائية «إكسترا نيوز».

كلمة وزيرة التنمية عقب أداء اليمين الدستورية

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، في كلمتها عقب أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية، أن غرف السيطرة مهمة جدا للربط بين المحافظات والتنمية المحلية ورئاسة الوزراء للسيطرة على الأوضاع ومتابعة الأسعار بالأسواق مما حل مشكلة كبيرة، مشددة على ضرورة التنسيق بين كل الوزارات.