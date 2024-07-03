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عاجل| الرئيس السيسي يعين الفريق أول محمد زكي مساعدا له.. و«عسكر» مستشارا

كتب:

محمد أبو عمرة
04:31 م | الأربعاء 03 يوليو 2024
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات بتعيين كل من:

- الفريق أول/ محمد أحمد زكي محمد، مساعداً لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع.

- الفريق/ أسامة أحمد رشدي عبد الله عسكر، مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية.

- المستشار/ عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، مديراً لمكتب رئيس الجمهورية.

- اللواء/ محسن محمود علي عبد النبي، مستشاراً لرئيس الجمهورية للإعلام.

- الدكتورة/ هالة حلمي السعيد يونس، مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.