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نائب وزيرة التضامن: أول أهدافنا هو تخفيف الأعباء عن المواطنين

كتب:

كريم روماني
04:36 م | الأربعاء 03 يوليو 2024
مارجريت صاروفيم

مارجريت صاروفيم

أكدت مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، في أول تصريح لها، أن هدفها الأساسي في الفترة المقبلة هو تخفيف العبء عن كاهل المواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي: «مش هناخد وقت كتير في التخطيط والتصميم ولكن الوقت الأكبر يكون لتنفيذ برامج ومشروعات».

تخفيف الأعباء

وقالت «صاروفيم» لـ«الوطن»، إن الوقت حرج والاحتياجات كثيرة للغاية والهدف الأساسي هو كيفية العمل بفعالية لتخفيف الأعباء وأن يشعر المواطن بوجود تغيير حقيقي مصاحب لتغير الحكومة: «كل التقدير للوزراء السابقين على جهودهم المُضنية وما زال الطريق طويلا».

تغيير حقيقي في وزارة التضامن الاجتماعي

وأضافت نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الهدف الأساسي هو إحساس المواطن بوجود تغيير حقيقي وفعال في مختلف الملفات التي تمس حياته اليومية.

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مصدر مطلع لـ«إكسترا نيوز»: چاكلين عازر محافظا للبحيرة ومارجريت صاروفيم نائبا لوزيرة التضامن
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.