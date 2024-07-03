الاهتمام بالقطاع الصحي.. أبرز مطالب المواطنين من الحكومة (فيديو)

عرضت فضائية «إكسترا نيوز» تقريرًا مع عدد من المواطنيين، فيما يتعلق بالتغيير الوزاري الجديد، إذ تحدثوا عن أبرز مطالبهم من الحكومة الجديدة.

وقال أحد المواطنيين: «بطالب بتخفيف العبء عن المواطنيين مثل الكهرباء التي أثارت ضجة كبيرة في الفترة الأخيرة، والمناطق العشوائية هي الأكثر تضررا في قطاع الكهرباء».

الاهتمام بالقطاع الصحي

وقال مواطن آخر: «أنا من البحيرة، وأعمل استشاري جراحة في دمنهور، والاهتمام بالقطاع الصحي هناك مهم جدًا لراحة المريض وفي نفس الوقت لمصلحة الطبيب».

وقالت إحدى السيدات: «أنا أرملة وبجري على أسرتين، معايا بنت مُطلقة ومريضة سكر، وساكنيين بالإيجار ودافعين حق الشقة ولم نستلمها حتى الآن».

مطالبات بالرقابة على الأسعار

وقال مواطن آخر: «أنا من قرية أسمها عرب منشأة كاسب، طالبين صرف صحي وتليفون أرضي».

وتابع: آخر: «بطالب أنّ الأسعار تهدى شوية خاصة في الأكل والشرب لأنّ الناس فعلا محتاجة لده».