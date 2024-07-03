هل يتم وقف استيراد سيارات المعاقين؟.. مصدر بـ«التضامن» يكشف الحقيقة

كشفت مصادر في وزارة التضامن الاجتماعي حقيقة وقف استيراد سيارات المعاقين بمختلف الجمارك، مؤكدة: «لم يتم وقف أو اتخاذ أي قرار بذلك، وما تم العمل عليه هو وضع عدد من الضوابط والقواعد والآليات لحكم الأمر، بهدف ضمان وصول الدعم الحقيقي لمستفيديه ولأولئك الذين يستحقون السيارة فعلياً».

وقف استيراد سيارات المعاقين.. حقيقة أم شائعة؟

وأوضحت المصادر في وزارة التضامن الاجتماعي، تصريحات خاصة لـ«الوطن» عدم طرح أي رؤى أو مقترحات بشأن وقف استيراد سيارات المعاقين، موضحة أن المشروع قائم ويعمل، وهو جزء من برنامج دعم متكامل لذوي الإعاقات والذين يحق لهم الحصول على سيارات مخصصة بعد التثبت من ذلك من الجهات المختصة.

سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة

وناشدت مصادر في وزراة التضامن الاجتماعي المواطنين بضرورة عدم الانسياق خلف مروجي الشائعات، وضرورة التأكد من أي معلومة عبر القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي الرسمية لوزراة التضامن والجهات التابعة لها.