«اتحاد شباب كفر الشيخ» يهدي المواطنين الورود احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو

شارك اتحاد شباب كفر الشيخ، المواطنين الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، من خلال توزيع الورود في الشوارع والميادين، انطلاقاً من دورهم المجتمعي، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وكيل الوزارة: ثورة 30 يونيو جاءت بمثابة طوق النجاة لمصر وأهلها

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ لـ«الوطن»: إنّ ثورة 30 يونيو، جاءت بمثابة طوق النجاة لمصر وأهلها، كُتبت بأحرف من نور ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطني الخالص، مثمنًا مبادرة اتحاد شباب كفر الشيخ ومشاركتهم فرحة المواطنين بذكرى الثورة المجيدة، إيماناً بدورهم الوطني، والمشاركة المجتمعية، وذلك بإشراف مصطفي غريب، وكيل المديرية للشباب.

رئيس اتحاد شباب كفر الشيخ: استمرار تقديم الاتحاد للمبادرات المجتمعية والمشاركة السياسية

ومن جانبه، شدد محمد المعداوي، رئيس اتحاد شباب كفر الشيخ وأمين صندوق اتحاد الكيانات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، على أنّ ثورة 30 يونيو أحدثت تغييرًا جذريًا في مجرى التاريخ المصري الحديث والمعاصر، وأسست قواعد الجمهورية الجديدة، مؤكدًا استمرار تقديم الاتحاد للمبادرات المجتمعية والمشاركة السياسية، وتحملهم المسؤلية تجاه المجتمع.