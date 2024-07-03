وزير المالية: نساند الحكومة الجديدة ودعم «الطاقة» أبرز أولوياتنا

قال أحمد كوجك، وزير المالية، إن أولويات الحكومة تساندها وزارته بالشكل المطلوب، وتوفر التمويلات المطلوبة لها، خاصة قطاع الطاقة الحيوي والاستراتيجي، الذي سنكون مساندين للغاية له خلال المرحلة المقبلة، وسنوفر الاحتياجات والسلع الأساسية كافة للجمهور، خاصة الدواء.

سنعمل مع المجموعة الاقتصادية كفريق واحد

وشدد «كوجك» في لقاء حصري لشاشة إكسترا نيوز، على أن وزارته ستعمل مع المجموعة الاقتصادية كفريق واحد، لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة، وتحقيق أعلى مؤشرات اقتصادية ممكنة في ظل التحديات القائمة، معربا عن تفاءله الكبير بالمجموعة الاقتصادية التي جرى تشكيلها والتناغم بين الحقائب المختلفة داخلها.

وأكد أحمد كوجك، أنَّ التنسيق بين وزارته وبقية الوزارات الأخرى، وتحديد الأولويات بوضوح، هو الدور التقليدي والمحوري للمالية، ونسعى لتحقيق أعلى نجاح للجميع والعمل جماعي وليس فردي، ونحظى بفرص جيدة لبناء نجاحات وصفقات كبرى، وسنكون عنصر فاعل وداعم للحكومة الجديدة ونجاحها.

الفرصة كبيرة للنجاح

ويرى وزير المالية، أن الفرصة كبيرة لتحقيق نجاحات، في ظل الاستقرار الذي نعيشه، والتشكيل الجديد والبناء على نجاحات قريبة، مثل صفقة رأس الحكمة، مشددا على أنه لا بد من الإيمان بقوة الاقتصاد المصري، والانطلاقة الاقتصادية المرتقبة ستتحقق عبر إعطاء الثقة ووضوح الرؤية للجميع والمساندة، متوقعا جذب مزيد من الاستثمارات باستثمار رغبة مؤسسات دولية وكيانات في ضخ رؤوس أموال في مصر.