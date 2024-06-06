اليوم آخر موعد للتقديم على وظائف وزارة المالية.. اعرف المستندات المطلوبة

يُغلق اليوم الخميس، باب التقديم على وظائف وزارة المالية، إذ أعلنت الوزارة عبر بوابة الوظائف الحكومية عن حاجتها لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية لمكتب شكاوى التعاقدات العمومية، وينتهى تلقي طلبات التقديم عليها خلال ساعات.

تفاصيل الوظيفة

ترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل الوظيفة والمستندات المطلوبة وطريقة التقديم عليها كالتالي:

شروط التقديم

- إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة.

- إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.

- المعرفة الكافية بالقوانين والقواعد واللوائح التي تحكم مجال عمل الوظيفة.

المستندات المطلوبة

1- عدد 7 صور شخصية حديثة مقاس 4 X 6 بالملف الأصلي.

2- عدد 7 صور من بطاقة الرقم القومى سارية وجه أمامي وخلفي بورقة واحدة بالملف الأصلي.

3- نموذج طلب شغل الوظيفة المرفق بالإعلان.

4- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل بالملف الأصلي.

5- بيان بالإنجازات السابقة في مجال العمل.

6- المستندات الدالة علي مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها الدورات التدريبية والشهادات.

7- بالنسبة للسادة غير الموظفين بالجهاز الإداري للدولة يرفق شهادات خبرة تتضمن سنوات الخبرة المذكورة عاليه معتمدة ومختومة للاطّلاع فقط.

8- تقديم مقترح وافي لتطوير الوظيفة المتقدم إليها.

طريقة التقديم

تُسلم المستندات باليد برسم باسم رئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف بمقر وزارة المالية، خلال ساعات العمل الرسمية بداية من الـ9 صباحًا حتى الـ3 مساءًا.