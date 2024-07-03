عودة آخر حجاج السياحة من الأراضي المقدسة غدا بعد أداء المناسك

يصل غدا الخميس آخر حجاج السياحة من الأراضي المقدسة بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج، وقال إيهاب عبدالعال، عضو اللجنة الفنية للحج السياحي، إن اللجنة تعد حاليا تقريرا عن موسم الحج للعام الحالي 1445هجريا، ليتم تقديمه إلى وزير السياحة والآثار، لافتا إلى أن تقرير اللجنة سيشمل إيجابيات الموسم حتى يتم تعظيمها، فضلا عن السلبيات من أجل معالجتها تمهيدا للعام المقبل.

مخيمات حجاج السياحة بمنى

وأضاف إيهاب عبدالعال، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أبرز ما سيشمله التقرير هو التأكيد بأن موسم الحج لهذا العام كان ناجحا، رغم نقص بعض الخدمات بمُخيمات حجاج السياحة المستوى الاقتصادي بمشعر منى، لاسيما مُخيم 207، لافتا إلى أنه جرى تسجيل تلك السلبيات وإخطار الشركة المسؤولة عن تقديم خدمات الإعاشة للحجاج بها التي تدخلت على الفور، وعالجت تلك النواقص.

السماسرة هم من نظموا رحلات حج لحملة تأشيرات الزيارة

وأشار عضو اللجنة الفنية للحج السياحي، إلى أن الخدمات التي قدمت لحجاج السياحة المستوى البري بمخيمات منى وعرفات كانت جيدة للغاية هذا العام، لافتا إلى أن التقرير، سيُجبر 98% من الشركات بعدم تنظيم رحلات الحج لحاملي تأشيرات الزيارة، مُشددا على أن السماسرة هم السبب الرئيسي في النصب على المواطنين المصريين وتنظيم رحلات حج غير شرعية لهم بتأشيرات زيارة.