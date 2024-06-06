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غرفة السياحة: 1000 مصري من برنامج «الحج البري» يغادرون إلى السعودية اليوم

كتب:

عبده أبوغنيمة
03:57 م | الخميس 06 يونيو 2024
حجاج السياحة المستوى البرى خلال سفرهم للحج هذا العام

حجاج السياحة المستوى البرى خلال سفرهم للحج هذا العام

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ آخر رحلات الحج البري ستغادر اليوم إلى السعودية، ويوجد 28 أتوبيسا تقل نحو 1000 حاج تتجه اليوم إلى ميناء نويبع لتصل إلى منفذ حالة عمار السعودي قبل 7 يونيو 2024.

وأضاف لـ«الوطن» أنّه بسفر آخر أفواج الحج البري إلى الأراضي يكتمل  وصول حجاج المستوى البري وعددهم 6 الآف إلى السعودية، لافتا إلى أنّه يتم تسكين الحجاج في الفنادق المخصصة لهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة وفق برنامج الحج الخاص بهم.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أنّ اللجان المشتركة بين وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة تتابع عمليات تسكين الحجاج فور وصولهم إلى مكة والمدينة، موضحا أنّ الفنادق التي يقيم بها حجاج السياحة تنطبق عليها الضوابط التي وضعتها وزارة السياحة لسكن الحجاج.

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