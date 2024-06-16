«غرفة السياحة» تشيد بخدمات الإعاشة للحجاج في مخيمات عرفات: كانت جيدة

قال أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، إن تقارير لجان بعثة الحج التي كانت أمس السبت في عرفات، أكدت عدم وجود شكاوى كبيرة من الحجاج أو الشركات المنظمة بخصوص خدمات الإعاشة سواء التسكين بالخيام أو الطعام داخل المخيمات،

ولفت «إبراهيم» إلى وجود بعض الشكاوى الفردية من بعض الحجاج بخصوص تأخر تقديم بعض الخدمات، وتم التدخل على الفور وحلها.

نتائج تقييم خدمات الإعاشة

وأشار في تصريح لـ«الوطن» إلى أن نتائج تقييم خدمات الإعاشة داخل مخيمات الحجاج بمشعر عرفات كانت جيدة، موضحا أن لجان بعثة الحج السياحي المنتشرة حاليا بمخيمات منى تتابع وتراقب خدمات الإعاشة لحجاج السياحة بالمشاعر المقدسة، موضحا أن هناك تواصل مستمر مع الشركات المنظمة لبرامج الحج السياحي لهذا العام.

تقديم خدمات الإعاشة للحجاج

وأوضح أن هناك حرصًا كبيرًا من الغرفة ومتابعة دقيقة لتنفيذ كافة البنود التي تمت خلال التعاقد مع الشركة المسؤولة عن تقديم خدمات الإعاشة للحجاج بمخيمات منى وعرفات، مشيرا إلى أن الأولوية القصوى هي توفير كافة سبل الراحة للحجاج بما يضمن تفرغهم لأداء المناسك.