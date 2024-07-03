ملفات تنتظر محافظ كفر الشيخ الجديد.. تطوير مصيف بلطيم وحل مشكلة مصرف كتشنر

أدى اللواء الدكتور علاء إبراهيم عبد المعطي اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، محافظًا لكفر الشيخ، خلفًا للواء جمال نور الدين محمد زكي، ضمن حركة المحافظين 2024.

ملفات شائكة وتحديات تنتظر محافظ كفر الشيخ

وينتظر اللواء الدكتور علاء إبراهيم عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ الجديد، العديد من الملفات الشائكة والتحديات، في مقدمتها الانتهاء من مشروعات الإسكان، والانتهاء من مشروعات القطاع الطبي وإحلال وتجديد المستشفيات العامة والمركزية التي تتم بالعديد من مراكز ومدن المحافظة، فضلاً عن الانتهاء من أعمال إنشاء المدينة الطبية بجامعة كفر الشيخ.

ويواجه المحافظ الجديد، ملف مصيف بلطيم الذي يحتاج إلى التطوير، كونه من أهم المصايف في مصر، ويأتي إليه المصطافون من كافة أنحاء الجمهورية، فضلاً عن تطوير بحيرة البرلس التي تُعد إحدى المحميات الطبيعية وثاني أكبر البحيرات الطبيعية في مصر من حيث المساحة، فضلًا عن تكثيف الأعمال للانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تتم حاليًا بمركز ومدينة مطوبس.

حل مشكلة مصرف كتشنر

من أهم الملفات التي ستكون موضوعة على مكتب محافظ كفر الشيخ الجديد حل مشكلة مصرف كتشنر والذي يشق طريقه بامتداد 69 كيلومترًا، عبر 182 قرية، بمنطقة دلتا النيل، حاملًا ملوثات الصرف الصحي والزراعي والصناعي، من محافظات «الغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ»، ليلقي بها في نهاية المطاف إلى البحر المتوسط، بجانب مواصلة أعمال تبطين الترع والمصارف بنطاق المحافظة.

وفي مقدمة المشكلات والتحديات التي تنتظر المحافظ الجديد، سرعة إنجاز أعمال رصف الطرق بمختلف مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، والتي يُعاني منها المواطنون، خاصةً أنّ هناك بعض الطرق تابعة للهيئة العامة للطرق والبعض الآخر ترجع تبعيتها إلى جهاز تعمير الساحل الشمالي مثل رافد الطريق الدولي «بلطيم - كفر الشيخ»، والعديد من الطرق التي تربط المراكز والمدن والقرى ببعضها البعض، ومن أهمها طريق «بيلا - الجرايدة - الكراكات» الذي يتم رصفه خلال هذه الفترة بحوالي 130 مليون جنيه على مرحلتين.

«عبد المعطي» المحافظ الخامس والعشرين في تاريخ كفر الشيخ

ويُعد اللواء الدكتور علاء إبراهيم عبد المعطي، هو المحافظ الخامس والعشرين في تاريخ محافظة كفر الشيخ، ضمن قائمة من تولوا منصب محافظ في مصر منذ عام 1960 وإصدار قانون الإدارة المحلية، إذ إنّ أول من تولى منصب محافظ كفر الشيخ، هو أحمد حمدي عبيد في 10 سبتمبر 1960 حتى الأول من أكتوبر 1965.