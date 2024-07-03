أول تصريح من «حازم الأشموني» محافظ الشرقية: «حياة كريمة للجميع»

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن جميع الملفات في مختلف القطاعات بالمحافظة وحل مشكلات المواطنين ستكون في مقدمة أولويات العمل لديه، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

دراسة الملفات في جميع قطاعات المرافق والخدمات

وأشار حازم الأشموني في تصريح لـ«الوطن»، إلى أنه سيبدأ فورًا بدراسة الملفات في جميع قطاعات المرافق والخدمات والاستثمار بالمحافظة، لتحديد خطة ورؤية التعامل مع كل ملف بما يحقق الفائدة المرجوة التي تعود على المحافظة والمواطنين بالنفع، مشددًا على أنه سيعمل على تسخير كافة الإمكانيات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

متابعة ميدانية لكافة المشروعات بمحافظة الشرقية

وأشار إلى أنه سيتفقد ميدانيًا كافة المشروعات بمحافظة الشرقية والالتقاء بالمواطنين لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز، كما سيولي ملف المحليات اهتماما كبيرا لوضع حدا للمشكلات في هذا الملف.

وأدى الأشموني اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية، مع الوزراء والمحافظين.

يذكر أن المهندس حازم الأشموني، عضوًا بنقابة المهندسين بكفر الشيخ، وشغل منصب سكرتير عام محافظة القاهرة، قبل تعيينه محافظا للشرقية.

تدرج الأشموني في عدة مناصب، إذ تولى رئاسة مدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، ثم رئاسة حي ثان المحلة بمحافظة الغربية، ومنصب سكرتير عام مساعد لمحافظة البحيرة، ثم منصب سكرتير عام محافظة البحيرة.