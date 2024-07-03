حركة المحافظين 2024.. معلومات عن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

شهدت قائمة حركة المحافظين 2024، تعيين اللواء محمد الزملوط محافظًا للوادي الجديد ضمن المحافظين المستمرين في أداء عملهم خلال الفترة المقبلة، إذ من المنتظر أنّ يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد أن أدى الوزراء اليمين منذ قليل.

من هو اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد؟

ويُعد اللواء محمد سليمان الزملوط أحد أبرز رجال القوات المسلحة ومن مواليد محافظة شمال سيناء، وفيما يلي أبرز المعلومات عنه:

1- اللواء أركان حرب محمد الزملوط من مواليد محافظة شمال سيناء، وينتسب إلى قبيلة البياضية.

2- تخرج في الكلية الحربية برتبة ملازم وتدرج في الرتب حتى رتبة لواء.

3- شغل عدة مناصب عسكرية أبرزها رئيس هيئة البحوث العسكرية ورئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية وقائد المنطقة الشمالية العسكرية.

4- تم تعيينه محافظًا للوادي الجديد لأول مرة في عام 2017، ثم تم التجديد له في عام 2019، وتم تعيينه مرة ثالثة في حركة المحافظين 2024.

طفرة زراعية وسياحية كبيرة

5- ارتبط الزملوط بأهالي الوادي الجديد، ونجح في تسليط الضوء من جديد على المحافظة بعد طفرة زراعية وسياحية كبيرة.

6- شهدت محافظة الوادي الجديد، استصلاح أراض زراعية جديدة بمساحات واسعة في عهده وإعادة زراعة القمح والبلح.

7- أنشأ أول عاصمة إدارية لمحافظة الوادي الجديد تضم المصالح الحكومية بالتكنولوجيا الرقمية.