مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر في عملية طعن بالجليل.. واستشهاد المنفذ

استشهد فلسطيني، برصاص جيش الاحتلال، عقب تنفيذه عملية طعن ضد جنديين من جنود الاحتلال الإسرائيلي في أحد المولات بمنطقة الجليل، مما أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر، بحسب هيئة البث الإسرائيلية مساء اليوم الأربعاء.

حرب مستمرة

وتستمر الحرب لأكثر من 270 يومًا على التوالي، إذ بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردًا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

ارتفاع الخسائر

وتستمر الحرب لشهرها التاسع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 37 ألفًا و800شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.