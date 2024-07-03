العالم في 24 ساعة.. تفشي مرض قاتل في إسرائيل وإعصار بيريل يهدد أمريكا ومعارك دامية بالمكسيك

في الـ24 ساعة الأخيرة، شهد العالم أحداثاً مثيرة على مختلف الجبهات، بدءاً من تفشي مرض في إسرائيل وفشل القبة الحديدية أمام هجمات لبنان، إلى الولايات المتحدة، حيث تواجه تهديدات بإعصار قوي وصل تصنيفه إلى الدرجة الخامسة، وصولاً إلى صراعات عنيفة بين عصابات في المكسيك.

تفشي مرض في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عدد حالات الإصابة بحمى غرب النيل وصل إلى 104، منهم 68 تم نقلهم إلى المستشفى، كما سُجلت 8 حالات وفاة بسبب هذا المرض، بحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وبحسب التقرير الإسرائيلي، عُقدت لجنة طوارئ خاصة في الكنيست، نظراً للقلق المتزايد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس حمى غرب النيل، خاصة بين سكان وسط إسرائيل وبعضهم من منطقة الشارون، الذين يتلقون العلاج في المركز الطبي مائير في كفار سابا، وحمى غرب النيل ناتجة عن فيروس ينتشر في الطبيعة، وعادةً ما يكون حضوره شائعًا بين الطيور، وينتقل المرض عندما تلدغ البعوضة الطيور وتنقل الفيروس إليها، حيث يظل الفيروس نشطًا في أجسام الطيور، بعد ذلك، يمكن للفيروس أن ينتقل إلى الحيوانات ومن ثم إلى البشر.

فشل القبة الحديدية

ومن ناحية أخرى، أطلقت المقاومة اللبنانية 15 صاروخاً على منطقة مستوطنة كريات شمونة في دولة الاحتلال، حيث نجحت 5 منها في تجاوز نظام القبة الحديدية ولم تتمكن الدفاعات الجوية من اعتراضها، بينما تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراض 10 صواريخ فقط، وأعلن حزب الله مسؤوليته عن الهجوم، مؤكداً أنه شن عملية بإطلاق عشرات الصواريخ الكاتيوشا على قاعدة عسكرية في تلك المنطقة.

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقتل جنديين خلال اشتباكات وسط قطاع غزة، حيث نفذت طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية وطائرات بدون طيار ضربات على أكثر من 30 هدفًا في القطاع لدعم القوات البرية.

إعصار بيريل

وفي أمريكا، قوة إعصار بيريل تزداد إثارة بعد تصنيفه كإعصار من الفئة الخامسة أثناء عبوره للجزر في جنوب شرق البحر الكاريبي، وفقاً لما نشرته صحيفة «الجاريان» البريطانية، وأفاد المركز الأمريكي للأعاصير عبر منصة «إكس» أن بيريل يتحول إلى إعصار كارثي محتمل، مع توقعات بأن يتسبب في رياح عاتية وعواصف قد تهدد الحياة في جامايكا خلال الأيام القادمة.

وفقًا للصحيفة البريطانية، تسبب إعصار بيريل في تمزيق الأبواب والنوافذ والأسقف في المنازل عبر جنوب شرق البحر الكاريبي يوم الاثنين، بمجرد وصوله إلى جزيرة كارياكو في جرينادا.

العثور على 19 جثة في المكسيك

قال مكتب المدعي العام المحلي في المكسيك، إن السلطات عثرت على 19 جثة يشتبه أنها مرتبطة بمعركة مسلحة بين عصابات إجرامية في ولاية تشياباس بجنوب المكسيك، وذلك بحسب وكالة «رويترز».

وتقع الولاية بالقرب من جواتيمالا، وهي منطقة تهيمن عليها عصابة في جنوب المكسيك، وقالت إدارة السلامة العامة الفيدرالية، إن الجثث عثر عليها في شاحنة مهجورة على طريق ريفي بالقرب من بلدة لا كونكورديا في ولاية تشياباس الجنوبية.