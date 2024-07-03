وزير السياحة: نستهدف زيادة أعداد السياح والاستفادة من المناطق الأثرية

توجه شريف فتحي، وزير السياحة والآثار إلى مقر الوزارة السياحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتسلم مهام عمله، وذلك عقب أدائه لليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وزيرًا للسياحة والآثار، في حكومة الدكتور مصطفى، مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

زيادة الطاقة الفندقية و رحلات الطيران

وأكد وزير السياحة والآثار في أول تصريحاته بعد توليه مسؤولية حقبة السياحة والآثار، على المكانة السياحية الهامة لمصر باعتبارها من المقاصد السياحية العالمية، موضحًا أن من أبرز الملفات التي سيتم استكمال العمل عليها خلال الفترة المقبلة لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية الطموحة من صناعة السياحة في مصر، تتمثل في زيادة الطاقة الفندقية ورحلات الطيران بما يساهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر ومن ثم زيادة الإنفاق السياحي.

الحفاظ على الآثار المصرية

وأشار «فتحي» في بيان، إلى أهمية الحفاظ على الآثار المصرية وافتتاح المتحف المصري الكبير والاستفادة من الإمكانيات السياحية والأثرية في مصر بصورة أكبر، واستكمال الخطوات التي اتخذتها الوزارة في ملف التحول الرقمي في قطاع السياحة والآثار.