السيرة الذاتية الرسمية لـ شريف فتحي وزير السياحة والآثار

تنشر «الوطن» السيرة الذاتية الرسمية للوزير شريف فتحي وزير السياحة والآثار الذي أدى اليمين الدستورية اليوم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ وزيرا للسياحة والآثار ضمن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، و جاءت أبرز نقاط السيرة الذاتية على النحو التالي:

- شريف فتحي وزير السياحة والآثار الجديد من مواليد عام 1963 ميلاديا.

المؤهلات الحاصل عليها

- حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية.

- أتمّ العديد من الدراسات والدورات التدريبية في مجال الإدارة العليا منها: برنامج الإدارة نحو التغيير بمونتريال وجنيف، وبرنامج إدارة الجودة من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة بأمستردام، وبرنامج الإدارة المنظمة الأمريكية للإدارة في مجالات: القيادة والإدارة والشؤون المالية والتسويق.

- حصل على عدة دورات في مجال إدارة المفاوضات، إدارة الأزمات، الاتفاقيات الحكومية الدولية، القضايا البيئية والسياسية.

وظائف تولاها

ومن أبرز الوظائف التي شغلها وزير الطيران الأسبق ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران استشاري ومدير تنفيذي لمشروع خطة تعافي شركة مصر للطيران مدير عام إدارة تعظيم العائد بالقطاع التجاري بشركة مصر للطيران.

كما يمتلك خبرة عملية واسعة في مجال السياحة وله العديد من الإنجازات ولديه قدرة عالية على التخطيط الاستراتيجي، وخبرة واسعة في القطاع السياحي بالداخل والخارج.