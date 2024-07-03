ملفات أمام وزير السياحة الجديد.. أهمها زيادة الغرف الفندقية وافتتاح المتحف المصري

قال الخبير السياحي إيهاب عبدالعال، وعضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية، إن هناك ملفات عديدة تنتظر شريف فتحي، وزير السياحة والآثار الجديد، ومن أهمها العمل على وضع آليات لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، والنظر في زيادة حركة الطيران بين مصر وكل دول العالم.

زيادة الطاقة الفندقية

وأضاف إيهاب عبدالعال لـ«الوطن» أنه على وزير السياحة الجديد العمل على زيادة الطاقة الفندقية، وذلك من خلال تيسير إجراءات الاستثمار السياحي، مع العمل على تفعيل مبادرة البنك المركزى لدعم القطاع السياحي لإجراء عمليات الصيانة والهيكلة وإنشاء غرف فندقية جديدة سواء عائمة أوثابتة، وذلك حتى تستطيع مصر جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

ومن جهته، أوضح الخبير السياحي، الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، أن من أهم الملفات الموجودة أمام وزير السياحة الجديد هو الاهتمام بالسياحة الدينية والروحية الموجودة بسانت كاترين خاصة مع قرب الانتهاء من مشروع التجلي الأعظم، فضلا عن الاهتمام بإحياء مسار العائلة المقدسة بمصر وتنمية كافة نقاطها سياحيا، مع ضرورة التسويق السياحي الجيد لمصر خاصة في الأسواق السياحية الواعدة.

افتتاح المتحف المصري الجديد

وأشار إلى أنه على وزير السياحة الاستعداد لافتتاح المتحف المصري الجديد بما يليق مع مكانة مصر وقيمة هذا المشروع العالمي الكبير، مع الاهتمام بمنتج السياحة الثقافية الموجود بكل من القاهرة والأقصر وأسوان، مع زيادة الاهتمام بالسياحة الترفيهية والشاطيئة بالغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم، والعمل أيضا على تنمية منطقة الساحل الشمالي وجعلها منطقة سياحية تعمل طوال العام، مع العمل على تجويد الخدمات المقدمة للسياح خلال زيارتهم لمصر.