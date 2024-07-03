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وزير السياحة: سنعمل بشكل متناسق لتحقيق تطلعات المواطن

كتب:

منتصر سليمان
02:09 م | الأربعاء 03 يوليو 2024
شريف فتحي - وزير السياحة والآثار

شريف فتحي - وزير السياحة والآثار

أجرت قناة «إكسترا نيوز» لقاء مع شريف فتحي وزير السياحة والآثار، عقب أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال وزير السياحة، إنّ التحديات الموجودة أمامهم واضحة جدًا، وكانت واضحة في نقاشاتهم مع رئيس الوزراء، وفي التكليفات التي حصلوا عليها من الرئيس السيسي.

وأضاف: «إن شاء الله المجموعة كلها هتشتغل بشكل متناسق على أساس نحقق كل التطلعات اللي محتاجين نوصل لها». 

وأكد الوزير أنّ مصر من الدول السياحية العريقة المهمة، وطموحات الدولة أكبر بكثير مما نحن فيه الآن.

وتحدّث عن أهداف الوزارة في الفترة المقبلة، وتتمثل في زيادة الطاقة الفندقية وزيادة عدد السائحين وزيادة الإنفاق السياحي بصفة عامة، والحفاظ على آثارنا وافتتاح المتحف الكبير واستغلال الآثار والموارد بشكل جيد وزيادة رحلات الطيران.

 

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