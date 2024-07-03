12 معلومة عن عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ بعد تجديد الثقة به

أدى الدكتور عمرو مجدي البشبيشي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، نائبًا لمحافظ كفر الشيخ، حيث جرى تجديد الثقة به مرة أخرى، ضمن حركة المحافظين 2024.

معلومات عن عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ

وفيما يلي ننشر أهم المعلومات عن الدكتور عمرو مجدي البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ:

1- اسمه بالكامل عمرو مجدي مصطفى البشبيشي.

2- مواليد 5 أغسطس عام 1989 بمدينة كفر الشيخ ويبلغ من العمر 35 عامًا.

3- تخرج من كلية الحقوق بجامعة طنطا.

4- حصل على دبلوم التحكيم الدولي من جامعة طنطا.

5- حصل على درجة الماجستير في القانون العام من كلية الحقوق بجامعة طنطا عام 2012.

6- نال درجة الدكتوراة في القانون العام من كلية الحقوق بجامعة طنطا في عام 2024.

7- أحد خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب.

8- شارك في العديد من الدورات التدريبية المهمة وقام بتنظيم وحضور العديد من المؤتمرات الوطنية والمنتديات الدولية.

9- عمل رئيس فريق عمل بالمكتب الفني لقطاع التدريب بالأكاديمية الوطنية للتدريب في يناير 2019 حتى 27 نوفمبر 2019.

10- عمل كباحث قانوني بمكتب محافظ كفر الشيخ في أغسطس 2013 حتى يناير 2019.

11- تولى منصب نائب محافظ كفر الشيخ ليُصبح أول من يشغل منصب نائب محافظ في تاريخ المحافظة في 27 نوفمبر 2019.

12- تم تجديد الثقة به مرة أخرى نائبًا لمحافظ كفر الشيخ ضمن حركة المحافظين 2024.

المحافظون الجدد ونوابهم يؤدون اليمين الدستورية

وأدى المحافظون الجدد ونوابهم اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، عقب أداء الوزراء الجدد ونوابهم اليمين الدستورية.