عضو بـ«النواب»: التغيير الوزاري خارطة طريق جديدة لتلبية مطالب الشعب

قال النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن التغيير الوزاري يثبت أن مصر تمضي نحو خارطة طريق جديدة، تستهدف مستقبل أفضل ذات طبيعة خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وأزمات.

التشكيل الوزاري الجديد وحركة المحافظين يسهم في تطوير الأداء

وأكد سوس في بيان له اليوم، أن مصر تكتب تاريخا جديدا بدماء وطنية جديدة وفكر مختلف يختلط فيه القديم مع الحديث، من أجل رؤية إصلاحية شاملة تتواكب مع بناء الجمهورية الجديدة ورؤية مصر نحو التنمية المستدامة والعمل على تحقيق طموحات وآمال المواطنين.

وشدد عضو مجلس النواب على أن هذه المجموعة سواء من الوزراء أو المحافظين الجدد يتمتعون بالكفاءة والإخلاص والقدرة على أداء المهام المكلفين بها، ما يسهم في تطوير الأداء التنفيذي للدولة خلال المرحلة المقبلة، وكذلك أيضا ضرورة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي لامست بشكل كبير هموم المواطن في كل القضايا المختلفة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وطالب النائب، بضرورة النظر بعين الاعتبار لمطالب الشعب المصري والتفاعل مع الجمهور في الشارع لتلبية مطالبه، والعمل على خفض تكاليف الحياة اليومية بعد ارتفاع الأسعار، وتوفير احتياجاته المشروعة من المسكن والنقل والطاقة رفع مستوى الخدمات المقدمة، والعمل زيادة محفزات دعم الأوضاع الاقتصادية للوطن بشتى الطرق والوسائل المختلفة بما يخدم مصالح المواطنين ويسهم في رفع المستوى المعيشي لهم بصورة أكبر.