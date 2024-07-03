أحزاب سياسية عن التغيير الوزاري: ضخ دماء جديدة في الحكومة يحسن أداء الدولة

تشهد مصر لحظة حاسمة مع الإعلان عن التغيير الوزاري الجديد اليوم، الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يأتي في ظل تزايد التحديات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، لاسيما في ظل الحاجة إلى ضخ دماء جديدة في العمل التنفيذي كضرورة ملحة لتحسين أداء الحكومة من أجل الوصول لرضا المواطنين وتحقيق رغباتهم.

الحكومة الجديدة وتوجيهات الرئيس

أكّد الدكتور عمرو سليمان المتحدث الرسمي باسم حزب «حماة الوطن»، أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لتشكيل حكومة جديدة تتميز بالكفاءة المهنية والسياسية، مؤكّدًا أنَّ الدولة كانت حريصة على ضخ دماء جديدة لتحقيق أحلام وآمال الشعب المصري الذي عانى أعباء الأزمة الاقتصادية خلال الأيام الماضية.

تعزيز الاقتصاد والتعامل مع الأزمات

وأشار «سليمان» خلال حديثه لـ«الوطن» إلى التوجيهات الرئاسية الواضحة بشأن ضرورة التعامل الاستباقي مع الأزمات الاقتصادية، من خلال وضع استراتيجيات فعالة لمواجهة غلاء الأسعار والتضخم، مؤكّدًا أنَّ الرئيس يسعى لتحقيق نشاط اقتصادي يعزز من قدرة المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية اليومية.

الثقافة والهوية الوطنية

فيما يتعلق بملف الثقافة والوعي، لفت «سليمان» إلى أهمية توجيهات الرئيس السيسي بإعادة النظر في الثقافة المصرية والعمل على إحياء الهوية الوطنية، مشددا ضرورة إعداد خطة وطنية تهدف إلى تعزيز الثقافة المصرية والوعي العام، وهو ما يتطلب جهوداً مستمرة على مدار السنوات المقبلة، موضحا بناء الإنسان المصري المتعلم والواعي هو أحد أهم أولويات الرئيس السيسي.

الحفاظ على الأمن القومي والاستقرار

من جهته، أكّد رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أنَّ الرئيس السيسي يدرك تمامًا التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه مصر، لذلك يرى أن تشكيل حكومة تتمتع بالكفاءة والخبرة السياسية أصبح ضرورة لتقديم سياسات جديدة والحفاظ على الأمن القومي والاستقرار.

الرفاهية الصحية للمواطنين

وأوضح «فرحات» أن الرئيس السيسي يضع صحة ورفاهية المواطنين في مقدمة أولوياته، مشددا على أهمية تطوير الخدمات الصحية وزيادة الاستثمارات في المستشفيات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى توسيع نطاق التأمين الصحي الشامل لضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية اللازمة دون أعباء مالية كبيرة.

تعزيز الخطاب الديني والوعي الوطني

وأشار إلى ضرورة تطوير خطاب ديني معتدل يعزز من الوعي الوطني، ويكرس قيم المواطنة والسلام الاجتماعي، مؤكدا على أن هذه الجهود ضرورية لتعزيز الوحدة الداخلية والتصدي للتحديات المختلفة التي تواجه الدولة.

وأكّد أنَّ مصر بحاجة إلى سياسات جديدة تدعم رؤية القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة، مشددا على ضرورة فتح قنوات تواصل فعالة بين الحكومة والشعب لتحقيق رؤية مصر 2030، بما يضمن تحقيق طموحات المواطنين نحو حياة أفضل ومستقبل أكثر إشراقًا.

استماع شامل وحلول فورية

فيما أكّد النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية والذي يضم 42 حزبا مصريا، أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه مصر تتطلب استجابة فعّالة وسريعة من الحكومة الجديدة، التي تمّ التعبير عنها بواسطة الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال إعلان التغيير الوزاري الجديد.

وأشار أمين عام تحالف الأحزاب المصرية خلال حديثه لـ«الوطن» إلى أنَّ المطالب المطروحة لا تنطوي على المعجزات، بل تتمثل في ضرورة أنَّ تجلس الحكومة مع كافة الأطراف وتستمع إلى مطالب الشعب المصري، مع التركيز على الوزراء المختصين في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والاستثمار.

وأضاف «مطر» أنَّه يتعين على الحكومة الجديدة تفعيل التواصل المستمر مع القوى السياسية والحزبية في الشارع، ووضع تصورات للقاءات دورية تعزز الحياة السياسية في مصر، لافتًا إلى أهمية مواجهة القضايا الوطنية بجدية، وتحقيق التوازن بين السياسات الجديدة والاستماع لمتطلبات المواطنين بشكل شامل.