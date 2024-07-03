تحديث جديد في سعر الذهب بالتعاملات المسائية.. كم يسجل عيار 21 الآن؟

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية، تحديثاً جديداً في مختلف محلات الصاغة، ويتابع قطاع كبير من المواطنين، سعر الذهب بشكل لحظي خلال اليوم، للتعرف على مستجدات أسعاره.

سعر الذهب اليوم في مصر

توضح «الوطن» سعر الذهب الآن في محلات الصاغة، وفق التحديث الأخير المعلن من خلال بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية 3634 جنيهاً للشراء، و3621 جنيهاً للبيع، «قبل احتساب سعري المصنعية والضريبة».

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية 3180 جنيهاً للشراء، و3170 جنيهاً للبيع، «قبل احتساب سعري المصنعية والضريبة».

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية 2726 جنيهاً للشراء، و2717 جنيهاً للبيع، «قبل احتساب سعري المصنعية والضريبة».

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية 25440 جنيهاً للشراء، «قبل احتساب سعري المصنعية والضريبة».