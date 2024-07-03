«آي صاغة»: ارتفاع أسعار الذهب عالميا مدعومة بتزايد رهانات أسعار الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، خلال تعاملات اليوم، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تزايد الرهانات بشأن خفض أسعار الفائدة، وسط ترقب الأسواق صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في وقت لاحق اليوم.

قال المهندس، سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل مستوى 3170 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 17 دولارًا، لتسجل 2348 دولارًا.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3623 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2717 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2114 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25360 جنيهًا.

وعززت تصريحات رئيس الفيدرالي من التكهنات حول خفض أسعار الفائدة، حيث قال جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي، أن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة على انخفاض التضخم قبل المضي قدما بخفض أسعار الفائدة.

وأضاف باول، على هامش منتدى البنك المركزي الأوروبي للبنوك المركزية العالمية في البرتغال، أمس الثلاثاء، أن تباطؤ نمو معدل الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي PCE إلى 2.6% في مايو يظهر فعالية السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.

ولفت إلى أن البنك يريد التأكد من أن المستويات المسجلة هي قراءة حقيقية لما يحدث في التضخم الأساسي داخل الولايات المتحدة.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابع على التوالي، وقرر مرة أخرى عدم خفضها مع استمراره في معركته مع التضخم.

تأثير البيانات على أسعار الذهب

في حين أظهر تقرير بيانات الأمريكية الوظائف الصادر أمس، ارتفاع عدد الوظائف المتاحة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في شهر مايو، ما يشير إلى مرونة سوق العمل، وقفزت فرص العمل المتاحة إلى 8.14 مليون في مايو، من 7.91 مليون في أبريل، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل. وكان الاقتصاديون يتوقعون أن تنخفض الافتتاحات إلى حوالي 7.9 مليون.

وتؤثر بيانات التوظيف الجيدة على الذهب حيث تظل عاملًا رئيسيًا في قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وتترقب الأسواق صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اليوم الأربعاء، بجانب تقرير الوظائف الشهري ي